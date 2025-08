Rauschende Flüsse – eingefroren per Kamera

Ungewöhnlich, aber schön: Das Landkreismuseum für bildende Kunst in Oberfahlheim wartet trotz der Sommerferienzeit mit zwei neuen Ausstellungen auf, die am Mittwoch, 13. August, um 19 Uhr eröffnet werden. In der Hauptschau im Erdgeschoss zeigt der Augsburger Robert Reile unter dem Titel „Inspiration Wasser“ faszinierende Fotografien. In der Kabinettsausstellung im Obergeschoss präsentiert die Weißenhornerin Uli W. Pommer abstrakte, ungegenständliche Arbeiten mit dem Titel „Linie – Farbe – Raum – Das kleine Format“. Beide Ausstellungen sind bis zum 9. November zu sehen.

Der Ex-Pressefotograf blickt jetzt auf die Natur

Wasser fließt in den Wohnungen aus Hähnen und in der Natur in Flüssen. Genau diese haben es Robert Reile angetan. Er hat einst als Pressefotograf, unter anderem auch für die Augsburger Allgemeine, seine Kamera zum Einsatz gebracht. Reportagefotos wie eine Bilderserie über blinde Kinder in Thailand, Theaterfotos, soziale Bilder waren seine Hauptthemen. „Dann zog ich mich vom Fotografieren etwas zurück, machte eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer, unterrichtete 20 Jahre lang Yoga und arbeitete ebenso lange in einem Altenheim“, berichtet er. „Das hat meinen Blick auf das Leben und die Natur geschärft.“

Mit dem Thema Wasser setzte sich Reile erstmals intensiv auseinander, als er 1986 zusammen mit dem Musiker Franz R. Miller ein Buch über den Lech verfasste. In der Folge wurde die Verbindung zwischen Wasser und Bergen für ihn prägend. Zum Fotografieren war er schon fast im gesamten Alpengebiet unterwegs, hat vor seinen Objekten oft viele Stunden verbracht, um mit einer etwas längeren Belichtungszeit ein möglichst einzigartiges Bild zu machen. „Ich wollte das Wesen des Wassers erspüren und einfangen.“ Einige wunderbare Ergebnisse sind in Oberfahlheim zu sehen, etwa ein Foto vom Hintertuxer Wasserfall, eines vom Reinbach Wasserfall in Südtirol, bei dem der Lichteinfall eine bedeutende Rolle spielt, oder das mit starken Spiegelungen unwirklich erscheinende „Stimme der Natur“, aufgenommen in Slowenien.

Ruhige Seen oder das weite Meer haben Robert Reile bisher nicht sehr fasziniert. Er liebt die rauschenden Flüsse, tobenden Wasserfälle, tiefen Schluchten und Klammen. Oft schaut der Fotograf tief ins Wasser hinein, zückt die Kamera, drückt ab und dann sieht man auf den Aufnahmen, die Reile vorwiegend auf Alu Dibond oder Acrylglas drucken ließ, die herrlichsten Farben. Vor Jahren hat er auch begonnen, kleine lyrische Texte zu schreiben. Auch davon finden sich Beispiele in seiner Ausstellung.

Uli W. Pommer liebt die kleinformatigen Werke

Ganz anders die Schau von Uli W. Pommer im Kabinett. Sie zeigt fast ausschließlich kleinformatige Werke, die – der Titel lässt schon darauf schließen – von Linien, Farbe und Raum bestimmt sind. Die Künstlerin hat in München an der Akademie der Bildenden Künste Malerei und Grafik studiert, eine Familie gegründet und viele Jahre lang Kinderbücher illustriert. Dann reizte es sie aber, wieder als freie Malerin zu arbeiten, und sie bewegte sich in ihren Werken, wie sie erzählt, „langsam vom Gegenständlichen zum Ungegenständlichen“. Uli W. Pommer kombiniert gerne Malerei mit Grafik: „Ich spiele gerne.“ Mit Flächen, die farblich oft recht konträr gestaltet sind, und mit Linien, die da verbindend wirken. „Das ist für mich spannend.“ Sie setzt gerne und viele Farben ein, wobei sie Gelb favorisiert. Und sie arbeitet gerne in Serien. Zwei hat sie extra für die Ausstellung in Oberfahlheim angefertigt. Insgesamt möchte die Künstlerin mit ihren Bildern eine positive Stimmung vermitteln, sie mag das Friedliche. Das schlägt sich selbst an der Wand nieder, an der eine ganze Reihe kleinformatiger, mitunter sehr unterschiedlicher Bilder doch eine sehr harmonische Einheit bilden.

