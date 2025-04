Lagerfeuer in Oberhausen löst Großalarm bei Feuerwehr aus

In der ehrlichen Meinung, den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen melden zu müssen, wurde am Samstagabend kurz nach 20 Uhr ein 112-Notruf an die Integrierte Leitstelle „Donau-Iller“ in Krumbach abgesetzt. Der Anrufer hatte aus der Ortsmitte Feuerschein hinter dem nördlichen Ortsrand in der Nähe der Oberhausener Kläranlage gesehen. Der Feuerschein war, so berichtete Kreisbrandinspektor Mathias Thuro später, von Weitem deutlich erkennbar. Damit wurde die Alarmstufe B 4 „Brand Landwirtschaft Stall/Scheune“ ausgelöst.

