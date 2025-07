Volksbank spendet 152.000 Euro für mehr Mobilität

Im Schloss Solitude in Stuttgart fand zum 18. Mal die feierliche Übergabe der VRmobile statt, ein besonderer Moment für viele soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Baden-Württemberg. Insgesamt 98 Fahrzeuge wurden in diesem Jahr übergeben. Auch die Volksbank Ulm-Biberach verhalf mit sechs VRmobilen zu mehr Mobilität vor Ort. Die Fahrzeuge stehen den Sozial- und Pflegediensten auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung, was einer Gesamtspende von rund 152.000 Euro entspricht.

Ein VRmobil ist im St. Elisabeth Pflegezentrum Senden im Einsatz.

Auch im Illertal ist eines der neue VRmobile im Einsatz und unterstützt das St. Elisabeth Pflegezentrum Senden bei seiner wichtigen Arbeit im Pflegealltag. Der VW-Transporter kommt im Bereich „Essen auf Rädern“ zum Einsatz und trägt dazu bei, die Menschen in der Region zuverlässig zu versorgen, die auf ambulante Unterstützung angewiesen sind.

Die insgesamt sechs Fahrzeuge stehen den sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen für drei Jahre kostenlos zur Verfügung. Sie schaffen neue Freiräume und unterstützen jene, die Tag für Tag mit Herz und Engagement für andere da sind. „Unsere sozialen und gemeinnützigen Partner leisten Tag für Tag Großartiges. Mit den VRmobilen möchten wir ihnen den Rücken stärken und ihr Engagement wirkungsvoll unterstützen“, betonte Stefan Hell, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach, bei der feierlichen Übergabe auf Solitude.

Kundinnen und Kunden tragen selbst zum Projekt bei.

Das Projekt „VRmobil – Wir fördern die Region“ gibt es seit 2008. Seitdem hat die Volksbank Ulm-Biberach bereits 57 Fahrzeuge in ihrem Geschäftsgebiet gespendet. Das Besondere daran: Möglich machen dies die Kundinnen und Kunden der Bank selbst. Mit rund 61.000 VR-GewinnSparlosen tragen sie Monat für Monat dazu bei, dass solch wichtige Projekte realisiert werden können. „Jedes einzelne Los ist ein Beitrag für mehr Miteinander. Dafür sagen wir von Herzen Danke! Unsere Gewinnsparerinnen und Gewinnsparer zeigen, wie stark unsere Gemeinschaft ist“, so der Vorstandssprecher.

