Festival in der Ratiopharm-Arena: Ein letztes Mal "Volle Kraft voraus"

Neu-Ulm

Festival in der Ratiopharm-Arena: Ein letztes Mal "Volle Kraft voraus"

Der erhoffte Erfolg für das Indoor-Festival in der Ratiopharm Arena blieb aus. Mit musikalischen Größen und 2500 Fans war die letzte Ausgabe ein würdiger Abschied.
Von Michael Vogt
    Rund 2500 Fans kamen zum letzten „Volle Kraft voraus“-Festival in der Ratiopharm Arena.
    Rund 2500 Fans kamen zum letzten „Volle Kraft voraus"-Festival in der Ratiopharm Arena. Foto: Michael Vogt

    Die Münchner Band Eisbrecher lud am Samstag zum sechsten Mal zu ihrem Indoor-Festival in die Ratiopharm Arena – zum Leidwesen der Fans aber auch zum letzten Mal, was auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen ist. Auch an diesem Wochenende war ist das Festival ein gutes Stück weit weg von „Ausverkauft“, dennoch machten sich etwa 2500 Fans aus Nah und Fern auf den Weg in die Neu-Ulmer Arena. Überwiegend schwarz gekleidet natürlich, ist schließlich bunt genug, war auf einem Autoaufkleber zu lesen. Manch einer war auch sehr aufwändig kostümiert und geschminkt. 

