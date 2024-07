Brand in Obdachlosenunterkunft: Zigarette war wohl der Auslöser

Eine Notunterkunft für Obdachlose in der Leibnizstraße in Neu-Ulm ist wegen eines Feuers evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde ein Mensch am Mittwochabend mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Person hatte demnach vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand zu löschen. Laut Sprecher habe es in einem Zimmer in der Unterkunft wohl wegen einer „achtlos weggeworfenen Zigarette“ gebrannt und geraucht. Das Zimmer im zweiten Stock sei leicht verrußt, es entstand ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. (dpa)

