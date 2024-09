Feuerwehr Holzheim feiert 150-jähriges Bestehen und freut sich über neues Löschfahrzeug

Die Gründung der Holzheimer Feuerwehr reicht so weit zurück, da hatte Bayern damals noch einen König. Inzwischen sind seit dem Januar 1874 mehr als 150 Jahre vergangen – ein Jubiläum, das gefeiert werden will. Allerdings gab es ein Problem: Ursprünglich wäre das Jubiläum im Winter gewesen, und da Holzheim in diesem Jahr bereits mehrere Feste gefeiert hat, erschien das kommende Wochenende als der ideale Termin, erklärt Kommandant Albert Sailer.

