Notfall an der Schafweide: Welche Feuerwehr ist für den Einsatz zuständig?

Ein Vorfall im Sommer in Straß hat die Feuerwehr und den Nersinger Gemeinderat auf den Plan gerufen. In der Straße „An der Schafweide“ gab es am 25. Juli einen Notfall. Jemand hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und brauchte dringend Hilfe. Die örtliche Feuerwehr wurde rasch alarmiert, und zwar zu einem „First-Responder-Einsatz“. Zu einem solchen rückt die Feuerwehr aus, wenn abzusehen ist, dass ein Rettungswagen nicht rechtzeitig am Ort des Geschehens sein kann, um Hilfe zu leisten. Der Notfall trat in Straß ein und die Feuerwehr in Straß ist am nächsten gelegen, aber es gab ein Problem.
