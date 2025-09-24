Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr-Zuständigkeit neu geordnet: Wer rettet bei Notfällen in Nersingen?

Nersingen

Notfall an der Schafweide: Welche Feuerwehr ist für den Einsatz zuständig?

Die Wachbereiche bilden die Grundlage für Alarmierungen der Feuerwehr. Doch das sorgte jüngst für Verwirrung, deshalb werden sie in Nersingen neu geordnet.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Notfalleinsatz in Straß stellte sich für die Feuerwehr und die Gemeinde Nersingen die Frage der Zuständigkeit.
    Nach einem Notfalleinsatz in Straß stellte sich für die Feuerwehr und die Gemeinde Nersingen die Frage der Zuständigkeit. Foto: Niklas Treppner, dpa (Symbolbild)

    Ein Vorfall im Sommer in Straß hat die Feuerwehr und den Nersinger Gemeinderat auf den Plan gerufen. In der Straße „An der Schafweide“ gab es am 25. Juli einen Notfall. Jemand hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und brauchte dringend Hilfe. Die örtliche Feuerwehr wurde rasch alarmiert, und zwar zu einem „First-Responder-Einsatz“. Zu einem solchen rückt die Feuerwehr aus, wenn abzusehen ist, dass ein Rettungswagen nicht rechtzeitig am Ort des Geschehens sein kann, um Hilfe zu leisten. Der Notfall trat in Straß ein und die Feuerwehr in Straß ist am nächsten gelegen, aber es gab ein Problem.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden