Kinder zündeln in unbewohntem Haus in Holzheim

In einem unbewohnten, circa 50 Jahre alten, Einfamilienhaus in Holzheim hat es am Pfingstsonntag gebrannt. Am Nachmittag entdeckte ein Passant den Rauch am Haus. Den rasch eingetroffenen Kräften der Feuerwehr gelang es, den Schwelbrand rasch abzulöschen, teilt die Polizei mit. Noch während der Löscharbeiten sei ein neunjähriger Junge gemeinsam mit seiner Mutter an die Einsatzstelle gekommen. Er habe gestanden, dass er sich gemeinsam mit drei weiteren Kindern Zugang zum Haus verschafft habe. Sie haben dort eine Bettdecke gefunden und in Brand gesteckt. Die Kinder sind im Alter von acht bis 13 Jahren und somit nicht strafmündig.

Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden. Doch zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch keine näheren Angaben machen. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehren Holzheim, Steinheim, Neuhausen und Neu-Ulm mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Holzheim auf Facebook berichtet, mussten Einsatzkräfte in der Nacht zum Pfingstmontag, gegen 23.20 Uhr, erneut zum besagten Anwesen ausrücken. „Die brennende Matratze aus dem vorherigen Einsatz stellte sich als hartnäckiger Gegner heraus“, heißt es. Nach circa fünf Stunden habe es erneut im Inneren gekokelt. Nachlöscharbeiten waren notwendig. Eine Gefahr habe aber zu keiner Zeit bestanden. (AZ)