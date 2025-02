Erinnerungen den Ukrainekrieg: Schrecken, der niemals vergessen wird

Als Vladimir Putin am 24. Februar 2022 die Ukraine völkerrechtswidrig überfiel, überführte er damit nicht nur einen seit 2014 schwelenden Konflikt in einen offenen Krieg. Er brachte unendliches Leid über die Ukrainer, das bis heute andauert. Zum Jahrestag des Überfalls durch Russland lud das „Ukrainische Kultur- und Bildungszentrum“ VOLK UA ins Stadthaus ein, um mit dem Film „Nezlamni – Unzerbrechlich“ an diesen furchtbaren Konflikt zu erinnern, der bis heute andauert und dessen Wahrnehmung in unserer hiesigen Medienlandschaft sehr in den Hintergrund geraten ist.

