Ein Abend voller Filmmusik: Konzert lässt Kinohits lebendig werden

Ein Filmmusikabend mit Werken von Hans Zimmer und John Williams ließ die Besucherinnen und Besucher in der Ratiopharm-Arena in Erinnerungen schwelgen.

Von Stefanie Hammer

Ein Abenteurer mit Hang zu brenzligen Situationen, zudem noch Wissenschaftler, stets mit Hut und Peitsche unterwegs und etwas spitzbübisch. Na klar, damit ist Indiana Jones gemeint. Die Hauptrolle in der Filmreihe, die 1981 Premiere feierte, spielte Harrison Ford. In der tragenden Nebenrolle: Die Musik zum Film, bei der man die Abenteuerlust und Aufbruchsstimmung förmlich spüren kann.

Werke von John Williams und Hans Zimmer begeistern Publikum in Neu-Ulm

Was wäre aus „Indy“ wohl ohne seine mitreißende Hymne geworden, man kann es sich kaum vorstellen. Komponiert wurde sie von einem Meister seines Fachs, John Williams. Dass ihm und seinem deutschen Pendant Hans Zimmer wahre Geniestreiche in Sachen musikalischer Untermalung von Filmen gelungen sind, stellten 60 ukrainische Orchestermusiker am Freitag in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm eindrucksvoll unter Beweis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

