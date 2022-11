Adventsfensterln in Finningen: Es wird wie früher

Diesmal ist der lebendige Adventskalender nicht mehr "light" wie in den vergangenen beiden Jahren. Heuer öffnet jeden Abend ein neues Fenster.

Die gute alte Zeit liegt noch gar nicht so lange zurück: Die gab es vor Corona, bevor so viele Veranstaltungen oder Aktionen gar nicht oder nur noch eingeschränkt stattfinden konnten. An diese gute alte Zeit wird nun in Finningen wieder angeknüpft: Dort findet das traditionelle Adventsfensterln des Obst- und Gartenbauvereins heuer wieder so wie früher statt.

Das wurde auch Zeit, finden offenbar viele Menschen: "Was man so im Dorf hört, freuen sich die Leute sehr", sagt Bettina Durst, die neue Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins. In den vergangenen beiden Jahren konnte die Aktion nur "light" stattfinden: Sämtliche Fenster wurden von Anfang an geöffnet, sodass die Menschen nach Lust und Laune möglichst alleine oder zu zweit von Station zu Station schlendern konnten, ohne dass sich auf einen Schlag viele Leute vor einem Haus versammeln. So wird es in diesem Jahr wieder sein, verspricht Bettina Durst: "Jeden Abend wird wieder ein neues Fenster geöffnet." Somit können sich die Menschen an jedem Tag bis Weihnachten vor einer anderen Station versammeln: "Es ist wieder wie früher." Die Resonanz sei hervorragend gewesen, 24 Familien und Vereine machen mit, deshalb gibt es keinen Ruhetag. Zum Adventsfensterln in Finningen gehört auch der gute Zweck. Wie immer werden Spenden gesammelt für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Redaktion. Die ersten 100 Euro liegen bereits in der Kasse, denn beim Theater in Finningen habe die Mesnerin bereits eine Sammlung gestartet, erzählt Bettina Durst.

Jeden Tag eine neue Station beim Adventsfensterln in Finningen

In diesem Jahr gibt es folgende Stationen des lebendigen Adventskalenders, los geht es stets um 18 Uhr: 1. Dezember Elisabeth Frank, 2. Kindergarten Finningen (um 17 Uhr), 3. Familie Meternek in Neuhausen (Mit Fackelwanderung, Abmarsch 17.30 Uhr am Friedhof), 4. Familie Richter, 5. Kerstin Vögtle, 6. Elektro Reitzle, 7. Ökumenisches Fenster der Kirchengemeinde Reutti (am Gemeindehaus in Reutti, mit Fackelwanderung, Abmarsch 17.30 Uhr am Ortsausgang), 8. Pfarrgemeinde Finningen bei der Grotte, 9. Familie Bauer, 10. Familie Kast, 11. Familie Durst, 12. Familie Kneer, 13. RSV Finningen an der Halle, 14. Theresa Mayr und Daniel Renner, 15. Chorgemeinschaft Finningen an der Alten Schule, 16. Schützenverein Finningen am Schützenheim, 17. Familie Schnabl, 18. Familie Heinz, 19. Straßenfenster Kugelberg, 20. Jugendhaus Finningen, 21. die Familien Rathgeber-Lattoch und Weidig, 22. Familie Kast, 23. Familie Stadler, 24. Ministranten Finningen (Beginn bereits um 13:30 Uhr).

