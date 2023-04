Betrunkener Autofahrer rammt Verkehrsschild und Gartenmauer

Andere Verkehrsteilnehmer melden, dass ein Mann in Schlangenlinien durch Finningen fährt. Dann kommt es zum Unfall, der Schaden ist hoch.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag gegen 12 Uhr zunächst in Schlangenlinien durch den Neu-Ulmer Stadtteil Finningen gefahren und dann auf Höhe des Himbeerwegs zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend in eine Gartenmauer geprallt. Die Polizei gibt an, der Mann sei stark betrunken gewesen.

Zuvor hätten andere Verkehrsteilnehmer berichtet, der Mann fahre auffällig in der Breitenhofstraße in Richtung B10. Nach dem Unfall stellte eine Streife fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Dem 66-Jährigen wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Glücklicherweise war zum Unfallzeitpunkt niemand zu Fuß auf dem Gehweg im Bereich der Unfallstelle unterwegs. Der Autofahrer selbst wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit etwa 35.000 Euro beziffert. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. (AZ)