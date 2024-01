Fasching 2024: In Finningen beginnt die fünfte Jahreszeit

Mit dem Fasching am Kirchberg geht es am Samstag, 20. Januar, in Finningen los. Närrischer Höhepunkt ist der Straßenumzug am Faschingssonntag.

Finningen startet am Samstag, 20. Januar, offiziell in die Faschingssaison. Die 5. Jahreszeit wird in dem Neu-Ulmer Stadtteil traditionell sehr groß und intensiv gefeiert. Das Prinzenpaar Moni I. und Stephan VI. freut sich zusammen mit seiner Prinzengarde auf eine Vielzahl an Veranstaltungen bis zum Aschermittwoch. Zu den Höhepunkten zählen die beiden Faschingsbälle, eine Narrenandacht und der legendäre Finninger Straßenumzug.

Faschingsbälle, Narrenandacht und Straßenumzug im Neu-Ulmer Stadtteil

Den Auftakt macht der Fasching am Kirchberg im Pfarrstadel am Samstag, 20. Januar. Ab 14 Uhr gibt es Kuchen, Küchle und Vesper für alle Altersklassen, die von den Finninger Kirchberg-Quetschern unterhalten werden. Mit dem Schützen- und Feuerwehrball in der Gemeinschaftshalle am Samstag, 27. Januar, steht das erste Großereignis an. Die Tanzband „Highlife“ sorgt für die richtige musikalische Stimmung. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt sechs Euro.

Am Mittwoch, 7. Februar, wird in der Kirche St. Mammas eine Narrenandacht vom Pfarrer zelebriert. Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht, Beginn ist um 19 Uhr. Die Kinder stehen am Gombigen Doschtig, 8. Februar, ab 14.30 Uhr in der Gemeinschaftshalle in Finningen im Mittelpunkt. Für sie gibt es ein eigenes Kinderprogramm und selbstverständlich ist auch für Erwachsene ein umfangreiches Programm geboten. Zum zweiten großen Ball, dem Vereinsringball, lädt Finningen am Faschingssamstag, 10. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gemeinschaftshalle. Es spielt „Nightflash“, Eintritt acht Euro.

Der absolute Höhepunkt ist der legendäre Straßenumzug am Faschingssonntag. Ab 13.30 Uhr gehört die Dorfstraße den Narren. Der Umzug endet zum gemütlichen Ausklang wie immer in und an der Halle. (AZ)