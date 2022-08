Florian L. Arnold präsentiert grüne Poesie im Refugium Finningen

Um Literatur über besondere Gärten, wilde Natur und freches Grün soll es bei einem Spaziergang diesen Freitag durch das Refugium in Finningen gehen.

Der Garten spielt in der Literatur eine große Rolle: Als Raum für Träume, Erholung, Freiheit haben ihm erstaunlich viele Literatinnen und Literaten ganze Bücher gewidmet. An Freitagabend wird Autor und Sprecher Florian L. Arnold im Refugium im Finninger Ried Texte der Weltliteratur zum Thema Garten und Natur vorstellen. Mit dabei: Huldigungen an die ungezähmte Natur und eine Geschichte über eine wundersame Verwandlung einer Wüste.

Zudem stellt Arnold Auszüge aus seinem eigenen Roman “Alles verneigt sich vor dem Wind” (erschienen 2022 beim Label MolokoPlus) vor: Darin geht es um eine höchst eigenwillige Natur, die sich längst über den Menschen erhoben hat. Poesie, Fantastik, Humor - für jeden Geschmack sollte bei diesem abendlichen Spaziergang durch das zauberhafte Refugium im Finninger Ried mit seinen verwunschenen Winkeln und verzaubernden Ausblicken etwas dabei sein. Sollte das Wetter nicht wie erhofft mitspielen, wird die Veranstaltung nach drinnen verlegt in das große Gewächshaus mit Kaffeebar.

Der sommerliche Literaturspaziergang durch das Refugium bei Blumen Weimar findet am Freitag, 5. August, um 19:30 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. (AZ)

