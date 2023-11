Großes Interesse am Finninger Adventsfensterln

Heuer war die Teilnehmerliste für den lebendigen Adventskalender in Finningen ruckzuck gefüllt. Wie immer werden Spenden für die Kartei der Not gesammelt.

Wenn die Finninger im Advent zum Fensterln gehen, dann ist ordentlich was los im Ort. Im vergangenen Jahr war der lebendige Adventskalender nach dem Ende der Pandemie-Einschränkungen ganz besonders erfolgreich, denn viele Menschen schauten sich nicht nur die wie immer schön dekorierten Fenster an, sie füllte auch großzügig die aufgestellten Spendenkassen. So kamen für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, 2900 Euro zusammen - so viel wie noch nie. Heuer werden die Spenden möglicherweise nicht derart üppig ausfallen, fürchtet Bettina Durst, Vorsitzende des veranstaltenden Obst- und Gartenbauvereins. Den Menschen steht derzeit einfach weniger Geld zur Verfügung.

Die Teilnehmerliste füllt sich in rekordverdächtiger Geschwindigkeit

Doch das wird diese schöne Adventsaktion nicht schmälern. Die Begeisterung war bereits in den vergangenen Wochen wieder groß, die Teilnehmerliste habe sich in rekordverdächtiger Geschwindigkeit gefüllt, berichtet Bettina Durst. Es beteiligen sich wieder viele, die schon mehrmals dabei waren, doch Neulinge sind auch immer wieder dabei. Alle Termine sind belegt, Ruhetage gibt es nicht. Und wie vor Corona werden die Fenster erst von Tag zu Tag geöffnet, fast immer um 18 Uhr. Zu Pandemiezeiten wurde sie alle auf einmal aufgemacht, damit sich nicht so viele Menschen vor einer Station ballten. Doch jetzt darf es wieder enger und damit gemütlicher und geselliger zugehen.

Diese Stationen gibt es heuer beim Adventsfensterln

In diesem Jahr machen mit: 1. Dezember, der Kindergarten Finningen (17 Uhr); 2. Familie Meternek in Neuhausen, mit Fackelwanderung. Abmarsch ist um 17:30 Uhr am Friedhof; 3. das Hotel-Restaurant Hirsch mit den Miniköchen; 4. die Straßenfenster Kugelberg; 5. Familie Richter; 6. Familie Kast (St.-Mammas-Weg); 7. Elektro Reitzle; 8. die Pfarrgemeinde Finningen; 9. Familie Kast (Zipperhecke); 10. Familie Sippach; 11. die Chorgemeinschaft Finningen; 12. das ökumenische Fenster der Kirchengemeinde Reutti (am Gemeindehaus); 13. Theresa Mayr und Daniel Renner; 14. das Café am Kirchberg (um 17 Uhr); 15. die Familien Rathgeber-Lattoch und Weidig; 16. das Jugendhaus Finningen mit Adventsparty ab 21 Uhr; 17. Familie Heinz; 18. Familie Durst; 19. Familie Rudolph; 20. Szilva und Bernhard Frank; 21. der Schützenverein Finningen; 22. Familie Schnabl; 23. Familie Stadler; 24. die Ministranten Finningen, Beginn um 13.30 Uhr am Pfarrstadel.