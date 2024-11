In Finningen gibt es jetzt auch einen Bücherschrank

Die Stadt Neu-Ulm hat jetzt einen weiteren offenen Bücherschrank: Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, SWU-Chef Klaus Eder und Dezernent Ralph Seiffert haben beim Kinderhaus Eulentreff im Stadtteil Finningen (Eulesweg 2) den nunmehr vierten städtischen Schrank offiziell eröffnet und mit den ersten Büchern befüllt.

Jetzt gibt es vier städtische Bücherschränke in Neu-Ulm

Ab sofort können Kinder und Erwachsene Bücher in den Schrank stellen und dort auch welche entnehmen. Bei der neuen Freiluft-Bibliothek handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Neu-Ulm und den SWU. Die Hülle des Schrankes ist ein SWU-Stromkasten, der mit Innenregalen für die Ablage der Bücher ausgestattet wurde. Auch die Außengestaltung wurde von den Stadtwerken übernommen. Das Prinzip ist denkbar einfach: Jeder, der möchte, kann Bücher, die nicht mehr benötigt werden, in den Schrank stellen, sodass diese von anderen mitgenommen und gelesen werden können. Wer ein Buch mitnimmt, stellt im Gegenzug ein anderes Buch in den Schrank. So gibt es im Schrank immer wieder neuen Lesestoff und bereits gelesene Bücher finden dankbare neue Abnehmer.

Der offene Bücherschrank in Finningen ist bereits der vierte seiner Art unter Regie der Stadtverwaltung. Offene städtische Bücherschränke gibt es vor dem Familienzentrum in der Kasernstraße, beim Café Vorfeld INN in der Steubenstraße sowie bei der Grundschule in Ludwigsfeld. Darüber hinaus gibt es im Wiley, in Burlafingen, in Gerlenhofen und in Jedelhausen privat organisierte Schränke. (AZ)