Literaturabend mit Film in Finningen: Wer war Jacques Tati?

Humor altert nicht immer gut. Die 50er-Jahre-Streifen um Monsieur Hulot vermögen es noch heute, das Publikum zum Lachen zu bringen. Die Reihe "Nu:Lit" widmete Slapstickmeister Jacques Tati einen Abend.

Wer war Jacques Tati, was waren seine Filme? Zur Klärung dieser Fragen waren Christel Mayr und Gunther Nickles vom Theater Ulm, Herausgeber Roman Pliske und Moderator Florian L. Arnold angetreten. Jacques Tati, der als Monsieur Hulot weltberühmt wurde, war der Abschluss der von der Stadt Neu-Ulm unterstützten fünfteiligen Serie "Nu:Lit" gewidmet.

Insbesondere mit Auszügen aus der Biografie über Jacques Tati wurde dieser einzigartige, 1982 in Paris gestorbene Regisseur und Schauspieler dem aufmerksamen Publikum nähergebracht. Um seine Figur Hulot und den Film "Die Ferien des Monsieur Hulot" drehte sich viel bei den Ausführungen der Protagonisten beziehungsweise der Protagonistin auf der Bühne. Hulot, dieser skurrile, aber auch liebenswerte Individualist, stets mit Hut und Pfeife ausgestattet und allen damals neuzeitlichen Erscheinungen kritisch gegenüberstehend, wirkte dabei etwas tollpatschig. Gemäß dem Willen Tatis waren die Geräusche, die das Leben verursacht, so vorherrschend, dass das Wenige, was Hulot sagte, meist in ihnen unterging. Trotzdem war die Komik so herausragend, dass der Film ein großer Erfolg wurde.

Jacques Tati, der familiär zunächst Probleme hatte, sich von seiner Partnerin trennte, ihr gemeinsames Kind nie anerkannt und sich auch wegen seiner Varieté-Auftritte 1943 in Berlin bei den Kollegen sehr unbeliebt gemacht hat, hat nur sechs Filme gedreht. Neben "Die Ferien des Monsieur Hulot" waren dies "Tatis Schützenfest", "Mon oncle", "Tatis herrliche Zeiten", "Trafic" und "Parade". "Ein eher kleines Werk, aber mit Nachhall“, urteilte Roman Pliske, der das von David Bellos geschriebene und im Mitteldeutschen Verlag erschienene Buch "Jacques Tati: Sein Leben und seine Kunst" herausgegeben hat. Pliske und Arnold ließen als Tati-Fans die Zuschauer an ihrem großen Wissensschatz teilhaben.

Kleinbürgerliches aufs Korn nehmen

Christel Mayr und Gunther Nickles lasen für Tatis Arbeit typische Stellen aus der Biografie und gaben Teile eines Interviews wider, das ein Journalist einst mit dem ziemlich wortkargen Tati führte. Sehr gut wurde dabei klar, dass Tati, der ursprünglich Bilderrahmenmacher lernte und Rugby-Spieler war und nie eine Schauspielschule besuchte, immer ein hervorragender Beobachter war, eine ganz eigene Komik entwickelt hat und sich selbst immer treu geblieben ist, auch wenn ihm finanziell das Wasser bis zum Halse stand. Tati war seiner Zeit voraus, war ein Visionär, nahm bei aller Komik aber auch stets, oft unterschwellig, die Zivilisation und, so Pliske, "Kleinbürgerliches aufs Korn". Und dies auf eine Art, die die Zuschauer und Zuschauerinnen auch heute noch zum Schmunzeln bringt, so sie einen Tati-Film zu sehen bekommen.

Im Refugium von Blumen Weimar hat es den Besuchern und Besucherinnen viel Spaß gemacht, den Akteuren auf der Bühne zu lauschen und eine Menge über den außergewöhnlichen, erfolgreichen Jacques Tati zu erfahren, der ein wenig in Vergessenheit geraten ist, aber zumindest am Sonntagabend bei einigen Filmenthusiasten wieder nachhaltig aufgelebt ist. Zum gelungenen Abend trugen auch Salvo La Ferrera mit seinen wunderbaren, auf dem Akkordeon gespielten französischen Liedern sowie abschließend die 1959 mit einem Oscar ausgezeichnete Tati-Filmkomödie "Mon oncle" bei.