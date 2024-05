Neue Reihe "NU:LIT" startete mit Kafka-Kabarett in Finningen

Kabarettist Franz Maurer macht mit seinem Programm Lust, Kafkas Klassiker der deutschen Literaturgeschichte wieder aus dem Regal zu sehen. Er entdeckt den Humor im Tragischen.

Ein junger Mann wacht eines Morgens als Käfer auf. Das kann beängstigend sein. Aber eigentlich ist es doch auch ganz kurios, fast schon witzig - vor allem, wenn sich besagter junger Mann erst einmal Sorgen macht, wie er es als Käfer pünktlich zur Arbeit schaffen soll. Wer genau hinschaut, findet in Franz Kafkas Texten durchaus Hinweise auf Humor. Der österreichische Kabarettist Thomas Maurer geht diesen Hinweisen feinfühlig nach.

Im Refugium der Gärtnerei Weimar in Finningen fand nun die Premiere des neuen Literaturfestivals "NU:LIT" statt, das von Autor und Verleger Florian L. Arnold ins Leben gerufen wurde und das er nun zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt Neu-Ulm durchführt. "NU:LIT" findet bewusst nicht in der Neu-Ulmer Kernstadt, sondern den umliegenden Ortsteilen statt und will Literatur auch dorthin bringen, wo sie sonst eher weniger Platz findet. Das Festival hat sich Texten mit feinem, gerne auch etwas schrägen Humor verschrieben. Der Auftakt mit Thomas Maurers aktuellem Programm "Maurer.Kafka.Komisch!" hat sich in dieses Konzept perfekt eingefügt.

Kafkas einzige Pointe

Eine kleine Bühne, ein Mikrofon und Kafkas Worte. Das reicht Thomas Maurer, um sein Publikum rund zwei Stunden lang zum Lachen zu bringen. Dabei verschießt er Kafkas humoristische Pulver schon zum Einstieg, wie er selbst sagt, mit der "Kleinen Fabel", in der eine Maus die immer enger werdende Welt beklagt. Die Fabel endet - typisch Kafka - tragisch: "'Du musst nur die Laufrichtung ändern', sagte die Katze und fraß sie." Die einzige bekannte von Franz Kafka verfasste Schlusspointe. Witziger wirds nicht? Doch, wird es.

Dass Kafka im Finninger Ried auf einmal wie ein Comedy-Schreiber wirkt, liegt einerseits an der gelungenen Textauswahl Maurers, der neben den bekannten Erzählungen und Romanfragmenten auch die privaten Briefe Kafkas an seinen besten Freund Max Brod und seine diversen Verlobten durchforstet hat. Andererseits liegt es auch an Maurers unvergleichlichen Art, den Texten Leben einzuhauchen und den Protagonisten eigene Stimmen zu geben.

So war der Schriftsteller privat

Nebenbei erfährt das Publikum noch das ein oder andere Detail aus Kafkas Leben, das im Deutschunterricht unter den Tisch fiel (oder seit dem Abitur schlicht wieder vergessen wurde). Dazu zählt, dass Kafka ein ausgewachsener Gesundheitsfanatiker und Hypochonder war, der sich streng vegetarisch ernährte, ein umfangreiches Sportprogramm mit Rudern und Reiten absolvierte und regelmäßig Kurhäuser besuchte - darunter eines, in dem seine "Mitkurenden" stets nackt unterwegs waren, wie Kafka mit blumigen Worten in Briefen an Max Brod berichtete.

Maurers Programm, das er passend zum Kafka-Jahr aufgelegt hat, ist bestens dazu geeignet, Franz Kafka neu zu entdecken und sich von den alten Vorurteilen aus dem Deutschunterricht zu befreien.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "NU:LIT" folgen am Sonntag, 19. Mai mit "Alles! ist komisch!", ein Lese- und Lachabend mit der Theaterei Herrlingen, im Pfarrstadel Holzschwang. Am Mittwoch, 22. Mai, ist Katinka Buddenkotte mit "Kawumm! Ziemlich beste Worte!" im Museumsstadel in Pfuhl zu Gast. Katharina Hacker kommt für eine Lesung und Gespräch zum Thema "Über Leben mit Tier" am Freitag, 24. Mai in die Kirche St. Margaretha in Reutti. Der Abschluss findet dann wieder bei Blumen Weimar statt. Das Motto des Abends, der mit Schauspielern des Ulmer Theaters (wo derzeit im übrigen Kafkas "Der Prozess" zu sehen ist) gestaltet wird: "Der Visionär: (Fast) alles über Jaques Tati".