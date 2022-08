Finningen

Schöne Worte bei einer besonderen Lesung im wilden Garten zu Finningen

Lokal Zum Auftakt des ersten Neu-Ulmer Literatur-Gartens las der Autor Florian L. Arnold im Refugium von Blumen Weimar Texte, die sich um Natur und Garten drehen.

Von Stefan Kümmritz

Der kleine, seichte Bach plätscherte, ein paar unsichtbare Vögel piepten, der graue Himmel gab ein leichtes Grollen von sich und in den voll belaubten Bäumen raschelte es ein wenig vom säuselnden Wind. Unter den Bäumen des Refugiums von Blumen Weimar nahe Finningen saßen Besucher des ersten Literatur-Gartens, einer Veranstaltungsreihe, die von Weimar und Florian L. Arnold in Kooperation mit der Stadt Neu-Ulm ins Leben gerufen worden war. Zum Auftakt am Freitagabend las Arnold selbst und lud die Zuhörenden ein, an vier Stationen im wilden, zauberhaften Garten dabei zu sein.

