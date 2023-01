Spendenrekord beim Finninger Adventsfensterln

Die Aktion des Obst- und Gartenbauvereins war diesmal umwerfend erfolgreich. Endlich konnten sich die Menschen wieder Abend für Abend vor den einzelnen Stationen versammeln.

Das Adventsfensterln in Finningen war schon immer beliebt bei den Menschen. Doch nach den zwei Corona-Jahren, in denen die Aktion des Obst- und Gartenbauvereins nur in sehr abgespeckter Form stattfinden konnte, war die Reaktion im vergangenen Advent geradezu umwerfend. "Es war rekordverdächtig", sagt die Vereinsvorsitzende Bettina Durst, "die Leute haben das vermisst."

Jeden Abend geht ein neues Adventsfenster auf

Im Gegensatz zu den Corona-Jahren wurden die Fenster diesmal nicht mehr alle auf einmal geöffnet, sondern wie früher: jeden Tag ein neues. Und so bildeten sich Abend für Abend kleine Menschentrauben an den Stationen, mit 50 bis 60 Besucherinnen und Besuchern. Sie bekamen nicht nur die liebevoll gestalteten Fenster zu sehen, sondern auch Glühwein und Punsch, Lebkuchen oder frisch gegrillte Würstchen serviert. Teilweise hatten die Teilnehmenden ihre Fenster sehr aufwendig und liebevoll gestaltet. Auffällig sei gewesen, dass es diesmal besonders viele Wichtel gegeben habe, sagt Bettina Durst. Viele freuten sich, dass man sich wieder jeden Abend woanders treffen konnte. "Manche sind gefühlt an jeder Station dabei gewesen." Natürlich haben etliche bereits zugesagt, beim nächsten Mal wieder mitzumachen. Andere wiederum setzen auch mal ein Jahr aus, damit andere ebenfalls eine Chance bekommen.

Adventsfenster dienen auch einem guten Zweck

Das Adventsfensterln ist nicht nur schön und stimmungsvoll, es dient nebenbei auch einem guten Zweck: Die Spenden, die an jeder Station eingehen, kommen dem Leserhilfswerk unserer Redaktion zugute, der Kartei der Not. Diesmal fanden sich in den Sammeldosen insgesamt 2900 Euro – so viel wie noch nie. Allein am letzten Tag, am 24. Dezember, kamen am Pfarrstadel besonders viele Menschen zusammen, die Reuttier Blaskapelle spielte – und am Ende lagen 350 Euro in der Kasse. Am Dienstag übergab Bettina Durst den symbolischen Spendenscheck an Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung. Der wiederum war überwältigt vom Ergebnis und sagte ein besonders herzliches Dankeschön dafür. In diesem Jahr soll es natürlich wieder eine Neuauflage des beliebten Finninger Adventsfensterlns geben. (AZ)

