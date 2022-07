Infos zum Fischerstechen 2022 in Ulm: Termine

Am Montag fand in Ulm der Schwörmontag 2022 statt. Alle Infos rund um Toto-Konzert, Nabada, Fischerstechen und Parken haben wir hier für Sie.

Der Schwörmontag findet jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli statt. Das Ulmer Volksfest beendet die traditionelle Schwörwoche und wartet mit verschiedenen Events und Veranstaltungen auf. Wird es wieder Nabada und Fischerstechen geben? Wie sieht es mit dem Parken aus? In diesem Artikel informieren wir Sie darüber, was die Schwörwoche und der Schwörmontag 2022 zu bieten haben.

Wann findet das Fischerstechen 2022 statt?

Traditionell findet das Fischerstechen alle vier Jahre an den zwei Sonntagen vor dem Schwörmontag statt. Eigentlich hätte das letzte Fischerstechen 2021 stattfinden sollen, wurde jedoch wegen Corona abgesagt. Nach fünf Jahren Pause kehrt das Fischerstechen in diesem Jahr mit einer Terminänderung zurück: Die Veranstaltungstage fallen 2022 auf die beiden Sonntage nach dem Schwörmontag, da Anfang Juli am Donau-Ufer noch das internationale Donaufest stattfand.

Das sind die Termine für das Fischerstechen 2022:

Sonntag, 24. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022

Für das Fischerstechen werden an beiden Donauufern Tribünen mit insgesamt rund 5300 Sitzplätzen aufgebaut. Am Neu-Ulmer Ufer stehen etwa 2000 Plätze und auf der Ulmer Seite rund 3300 Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Tickets für die Sitzplätze kosten 18 Euro und mit Ermäßigung 15 Euro. Darüber hinaus wird es etwa 6600 Stehplätze geben, die regulär 9 Euro und ermäßigt 7 Euro kosten werden. Hier können Sie die Tickets im Vorverkauf erwerben:

Roxy Ticket-Service

Ratiopharm Arena in Neu-Ulm

Arena in Tourist-Information im Stadthaus Ulm

SWU traffiti im Service Center Neue Mitte

traffiti im Center Neue Mitte www.reservix.de

Datum: Wann war der Schwörmontag 2022?

Der Schwörmontag fand am 18. Juli 2022 statt - dem vorletzten Montag des Monats. Nachdem das Volksfest in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nur im eingeschränkten Rahmen stattfinden konnte, wurden in diesem Jahr wieder wesentlich mehr Zuschauer zugelassen. Beim Schwörhaus wurden für Interessierte rund 1150 Sitzplätze auf Stühlen und Bierbänken bereit gestellt. Den Schwur des Oberbürgermeisters, der am Montag um 11 Uhr stattfand, konnte man jedoch auch stehend verfolgen, falls keine Sitzplätze mehr verfügbar sein sollten.

Darüber hinaus hatte die Stadt Ulm einen Live-Stream für die Schwörfeier organisiert. So konnte man die gesamte Veranstaltung auch bequem von zuhause aus verfolgen.

Nabada 2022 am Schwörmontag: Der Umzug auf dem Wasser

"Nabada" ist die schwäbische Bezeichnung für das "Hinunterbaden", das jedes Jahr am Nachmittag des Schwörmontags stattfindet. Das Event gleicht einem Karnevalsumzug auf dem Wasser. Die Teilnehmer bzw. die "Nabader" bereiten verschiedene Motto-Boote vor, die lokale und regionale Themen und Personen auf die Schippe nehmen. Neben diesen offiziellen Wassergefährten schippern aber auch noch "wilde Nabader" auf selbstgebauten Flößen, Gummibooten oder Luftmatratzen die Donau hinunter. Los ging das bunte Wassertreiben am Montag um 16 Uhr.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Nabada 2020 und 2021 nur virtuell statt. Nach der Zwangspause durfte das Wasserspektakel aber in diesem Jahr wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Am Schwörmontag war in diesem Jahr in Ulm also wieder der Schlachtruf "Ulmer Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi" zu hören.

Nabada am Schwörmontag. Foto: Alexander Kaya

Schwörmontag 2022: Wie steht es mit dem Parken?

Parken in Ulm und Neu-Ulm am Schwörmontag bezeichnen die lokalen Experten ziemlich einstimmig als "schwierig". Entsprechend unisono wird zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln geraten - für die Schwörwoche gilt ein Sonderfahrplan.

Wenn es nun aber gar nicht anders gehen soll als mit dem eigenen Lieblingsfahrzeug, gibt es diese Parkmöglichkeiten:

Ulm

Die Ulmer Parkbetriebe bieten auf ihrer Website einen interaktiven Plan aller Parkhäuser in der Innenstadt an.

Die Stadt Ulm selbst legt ihren Gästen - besonders in der Schwörwoche - den Charme des "Park + Ride" ans Herz. Auf ihrer Website bietet sie einen Plan der entsprechenden Parkplätze und wenige Zeilen später auch den Echtzeit-Fahrplan der Stadtwerke Ulm an.

Unabhängig davon wird unter der Überschrift "smartparking" auf die Möglichkeit verwiesen, Parkgebühren digital mit dem Handy zu bezahlen.

Neu-Ulm

In der City von Neu-Ulm gibt es eine große Zahl von Parkmöglichkeiten. Montag bis Freitag zwischen 9 und Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 18 Uhr findet man sowohl gebührenfreie als auch gebührenpflichtige Parkplätze. Auf ihrer Website bietet die Stadtverwaltung einen Plan zum Herunterladen als PDF-Datei an.

Gebührenpflichtige Zeiten

Montag – Freitag von 9 – 20 Uhr

Samstag von 9 – 18 Uhr

Parkgebühren für Kurzzeitparkplätze

Erste 20 Minuten: gebührenfrei

Weitere 40 Minuten: 1,20 Euro

Jede weitere 30 Minuten: 0,90 Euro

Die Höchstparkdauer beträgt 2 beziehungsweise 4 Stunden. Die Bezahlung der Parkgebühr ist auch mit dem Smartphone möglich.

Die Parkplätze vor der Donauklinik sind von Montag bis Sonntag gebührenpflichtig. Überdachte Parkplätze gibt in der Tiefgarage am Petrusplatz (Hermann-Köhl-Straße), im Brückenhaus (Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen, Insel), im Parkhaus am Augsburger-Tor-Platz sowie im Einkaufszentrum Glacis-Galerie (Bahnhofstraße). Hier sollte man unbedingt die entsprechenden Öffnungszeiten beachten.



Parken von Elektrofahrzeugen

Elektrofahrzeuge (mit E-Kennzeichen) dürfen auf gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt gebührenfrei parken, sofern die angegebene Höchstparkdauer beachtet und eine Parkscheibe ausgelegt wird. Für die Tiefgarage Petrusplatz sowie den Parkplatz am Edwin-Scharff-Haus gilt das allerdings nicht.

Darüber hinaus gibt es in der Maximilianstraße, der Kantstraße und der Luitpoldstraße E-Ladestationen. Während des Ladens ist auch hier das Parken gebührenfrei.

Das Schwörkonzert 2022: Toto kam am Schwörsonntag nach Ulm

Einen Tag vor dem Schwörmontag am Sonntag, dem 17. Juli 2022, fand traditionell das Schwörkonzert statt. In diesem Jahr holte der Radiosender Donau 3 FM die US-amerikanische Rockband Toto nach Ulm. Die Band ist unter anderem für Hits wie "Africa", "Rosanna" und "Hold The Line" bekannt und hat weltweit mehr als 500 Millionen Platten verkauft. Das Konzert begann um 19 Uhr.

