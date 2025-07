Fischerstechen 2025 in Ulm: Tickets, Preise und Programm - alle Infos

Das Fischerstechen in Ulm findet 2025 wieder statt und kann auf eine lange Historie zurückblicken. Alle vier Jahre ausgetragen, finden sich die ersten Zeugnisse des Ulmer Fischerstechens im 16. Jahrhundert. Demnach lehnte der Rat am 20. Februar 1545 einen Antrag auf ein Fischerstechen ab. Über den Ursprung des Fischerstechens hat sich in Ulm über all die Jahrhunderte eine Lokalsage aufrechterhalten, die sich um die Fischer namens Käßbohrer und Molfenter dreht. So hätten die beiden ein Ritter-Turnier der in Ulm ansässigen Mönche des Klosters Reichenau beobachtet. Von dem Gedanken überzeugt, dass Käßbohrer und Molfenter dies auch könnten, seien aufgrund des Mangels an Pferden Rillen benutzt worden, um gegeneinander anzurennen.

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Sage ist das Fischerstechen eines der Highlights des kulturellen Lebens der Stadt. Nachdem das Event im Zuge der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2022 verschoben und zuletzt ausgetragen wurde, findet das Treiben an der Donau in diesem Jahr wieder an zwei Tagen statt. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vor, um was es sich genau beim Fischerstechen in Ulm handelt. Darüber hinaus erfahren Sie alle relevanten Informationen hinsichtlich Tickets, Preisen und dem Programm.

Fischerstechen in Ulm: Die Tradition - um was geht es?

Beim Fischerstechen in Ulm geht es grundlegend um zwei Stecher-Zillen, also längliche und flachbodige Boote, die in der Region um die Donau herum zu finden sind. Auf einer Zille stehen jeweils drei Fahrer, die die Boote aufeinander zu lenken. Am Heck steht der sogenannte „Stecher“, der eine 2,80 Meter lange Lanze emporstemmt. Sobald die Zillen aufeinandertreffen, besteht das Ziel darin, mit der Spitze auf die Brust des Gegners zu zielen und diesen somit zu Fall zu bringen. Durch den Fall ins Wasser hat man verloren. Wer stehen und damit „trocken“ bleibt, hat gewonnen und zieht in die nächste Runde ein. Sollten beide Teilnehmer stehen bleiben, so endet die Begegnung unentschieden. Dann wird so lange gestochen, bis eine Person gewonnen hat.

Im Folgenden finden Sie ein Video, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Fischerstechen abläuft:

Das Fischerstechen 2025 in Ulm: Wie sieht das Programm aus?

Das Fischerstechen in Ulm 2025 findet am Freitag, dem 18. und am Sonntag, dem 20. Juli 2025, statt. Essenzieller Bestandteil neben dem eigentlichen Fischerstechen ist der an beiden Tagen stattfindende Festzug. Dieser startet an beiden Tagen auf dem Saumarkt im Fischerviertel. Etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammeln sich in ihren vielfarbigen Kostümen. Dazu kommt ein Tanz des Narrenpaares bestehend aus Bäuerin und Bauer unter der Begleitung von Trommelmusik. Im Anschluss führt der Zug an zahlreichen Stationen in der Innenstadt von Ulm entlang. Genauere Informationen zur Route des Festumzugs finden Sie auf der Website des Ulmer Fischerstechens.

Die genauen Termine lauten wie folgt:

Mittwoch, 9. Juli 2025



11 Uhr Offizielle „Verwilligung“ des Fischerstechens

Freitag, 18. Juli 2025

Fischerumzug mit Tänzen auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt: 15.30 Uhr Saumarkt 16.15 Uhr Münsterplatz 16.45 Uhr Ecke Herrenkellergasse/Hafenbad 17.40 Uhr Judenhof 18.10 Uhr Marktplatz 18.30 Uhr Einzug durch das Metzgertor ans Donauufer 19 Uhr Fischerstechen auf der Donau

Sonntag, 20. Juli 2025

Fischerumzug mit Tänzen auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt:



10.30 Uhr Saumarkt

11.10 Uhr Münsterplatz

11.35 Uhr Ecke Pfauengasse / Dreiköniggasse

12.10 Uhr Ecke Herrenkellergasse / Hafenbad

12.35 Uhr Östlicher Münsterplatz bei Valentinskapelle

13 Uhr Judenhof

13.30 Uhr Haus der Begegnung

15.30 Uhr Tanz auf dem Marktplatz

16 Uhr Einzug durch das Metzgertor ans Donauufer

16.30 Uhr Fischerstechen auf der Donau

Schwörmontag, 21. Juli 2025

11 Uhr: Tanz des Ulmer Fischerstechens am Ende der Schwörfeier auf dem Weinhof

Tickets und Preise für das Ulmer Fischerstechen 2025

Wenn es um Tickets für das Fischerstechen 2025 geht, dann haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zum Schluss finden Sie eine Auflistung der jeweiligen Ticketkategorien mitsamt Preisen:

Sitzplatz auf den Tribünen

Normalpreis: 20 Euro

Ermäßigt: 17 Euro

Rollstuhlfahrer: 17 Euro (eine Begleitperson frei)

Sitzplatz auf den Holzstufen

Normalpreis: 17 Euro

Ermäßigt: 14 Euro

Sitzplatz an der Uferböschung

Normalpreis: 10 Euro

Ermäßigt: 8 Euro

Stehplatz

Normalpreis: 10 Euro

Ermäßigt: 8 Euro