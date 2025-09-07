Icon Menü
Fluglärm in Neu-Ulm: Bundeswehr erklärt Ursachen und Übungsflüge

Neu-Ulm

Fluglärm über Neu-Ulm. Was ist da los?

Der Lärm am Himmel ist zuweilen ohrenbetäubend. Die Bundeswehr erklärt, wann die Trainingsflüge erlaubt sind, wann nicht - und warum gerade unsere Region betroffen ist.
Von Stefan Kümmritz
    Wenn Kampfflugzeuge der Luftwaffe über der Region üben, wird es zuweilen ausgesprochen laut.
    Wenn Kampfflugzeuge der Luftwaffe über der Region üben, wird es zuweilen ausgesprochen laut. Foto: Germaine Nassal / Luftwaffengeschwader

    Seit geraumer Zeit fühlen sich Bürgerinnen und Bürger im Raum Neu-Ulm durch erheblichen, von Bundeswehrmaschinen verursachten Fluglärm gestört. Gar verängstigt reagieren manche Tiere, vor allem dann, wenn ein Düsenjet die Schallmauer durchbricht und es zu einem unerwarteten lauten Knall kommt. Zwar sind Militärflugzeuge nicht am Wochenende am Himmel, unter der Woche aber sehr häufig und mitunter längere Zeit, dies oft sowohl vor- als auch nachmittags oder später. Manchmal ist der Krach so ohrenbetäubend, dass man kaum noch sein eigenes Wort versteht.

