Fluglärm über Neu-Ulm. Was ist da los?

Seit geraumer Zeit fühlen sich Bürgerinnen und Bürger im Raum Neu-Ulm durch erheblichen, von Bundeswehrmaschinen verursachten Fluglärm gestört. Gar verängstigt reagieren manche Tiere, vor allem dann, wenn ein Düsenjet die Schallmauer durchbricht und es zu einem unerwarteten lauten Knall kommt. Zwar sind Militärflugzeuge nicht am Wochenende am Himmel, unter der Woche aber sehr häufig und mitunter längere Zeit, dies oft sowohl vor- als auch nachmittags oder später. Manchmal ist der Krach so ohrenbetäubend, dass man kaum noch sein eigenes Wort versteht.

