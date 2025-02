Stiftung Neu-Ulm fördert 15 Projekt mit knapp 16.000 Euro

Der Stiftungsvorstand, bestehend aus Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, NUWOG-Geschäftsführer André Zaman und Professor Gerhard Mayer, hat den einzelnen Organisationen, Vereinen und Gruppen bei einer symbolischen Scheckübergabe seinen Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit ausgesprochen. Die Fördergelder wurden bereits überwiesen. Der größte Einzelposten in Höhe von 3000 Euro geht an den Malteser Hilfsdienst für das Projekt „Johannes Suppentreff – Vespertüten“.

Die Stiftung unterstützt Jahr für Jahr Projekte, die im sozialen, kulturellen und integrativen Bereich angesiedelt sind. Seit dem Jahr 2008 wurden so bisher knapp 280.000 Euro ausgeschüttet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Diese Organisationen, Vereine und Gruppen haben Fördermittel für das Jahr 2024 erhalten:

Zwischen 200 und 3000 Euro für diese 15 Projekte

Generationentreff Ulm/Neu-Ulm: 500 Euro für das Jubiläumsjahr „50 Jahre Generationentreff“; Verein Igelhilfe: 200 Euro, Johanniter-Unfall-Hilfe: 1000 Euro für die „Lacrima-Trauerbegleitung“ für junge Erwachsene; Verein Kulturloge Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis: 400 Euro; Freundeskreis Familienzentrum: 1500 Euro für den Sprachkurs „Mama lernt Deutsch – Papa auch“; Bürgerverein Wiley: 1000 Euro für das Stadtteilfest mit Musik; Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse: 500 Euro für das Willkommenspicknick für Neubürgerinnen und Neubürger; Verein Lebenswert: 800 Euro für das Begegnungscafé; Neu-Ulmer Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein: 250 Euro für die Unterstützung des Notrufs Frauenberatung; Initiative „Gemeinsam Genießen“: 1500 Euro für die Unterstützung des Projekts, Theater Luftschloss: 1500 Euro für den Generationen Podcast; Berufsschule Neu-Ulm: 800 Euro Media.lab – Theaterpädagogen für Theaterprojekt; Verein Firefly Hope Project: 1000 Euro für das Projekt „Im Miteinander eröffnen sich neue Möglichkeiten“; Flüchtlingsrat Ulm: 2000 Euro für die Arbeit mit Roma; Malteser Hilfsdienst: 3000 Euro für „Johannes Suppentreff – Vespertüten“. In der Donaustraße werden jede Woche Vespertüten mit Lebensmitteln ausgegeben.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sagte bei der Fördermittelübergabe: „Dank der Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz können jährlich die unterschiedlichsten Projekte in Neu-Ulm und für Neu-Ulm unterstützt werden. Hierzu gehören bekannte und etablierte Projekte und Aktionen genauso, wie neue Initiativen. Die Stiftung hilft somit Bestehendes zu bewahren und auch Neues entstehen zu lassen und zu unterstützen. Unsere Stiftung leistet so einen enorm wichtigen Beitrag für das soziale und kulturelle Leben in unserer Stadt. Und gleichzeitig sind die Fördergelder, die jährlich ausgeschüttet werden, für alle, die sich engagieren, helfen und anpacken, nicht nur eine Finanzspritze, sondern auch eine Wertschätzung für das Geleistete. Allen Engagierten gilt mein ganz besonderer Dank. Im Namen der Stiftung und im Namen der Stadt“, sagte Albsteiger.

Projektvorschläge der Einwohner sind willkommen

Helfen, wo der Schuh drückt – das ist das Konzept der Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz. Wo genau der Schuh drückt, wissen am besten die Bürgerinnen und Bürger. Daher sind sie es auch, die jährlich Fördervorschläge machen und Vereine oder Organisationen benennen können, die mit Fördergeldern bedacht werden sollen. Anhand der eingegangenen Vorschläge und der eingereichten Förderanträge entscheidet der Stiftungsvorstand am Ende jeden Jahres, welche Projekte und Institutionen bedacht werden und wie hoch der Betrag für einzelne Projekte ausfallen soll. Auch für das Jahr 2025 schüttet die „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ wieder Fördergelder aus. Bis Ende September können entsprechende Fördervorschläge eingereicht werden. Die Vordrucke hierfür sind auf der Homepage der Bürgerstiftung unter www.stiftung-neu-ulm.de abrufbar. (AZ)