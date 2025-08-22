Heiße Tage: Fraktionen fordern Sofortmaßnahmen für Hitze-Hotspots in Ulm

Hitze wird für viele Menschen immer häufiger zu einer Belastung, vor allem in dicht bebauten Innenstädten. Beim „Hitze-Check“ 2025 der Deutschen Umwelthilfe hat Ulm zwar besser abgeschnitten als die Nachbarstadt Neu-Ulm. Der Untersuchung zufolge liegt dort eine durchschnittliche Betroffenheit vor, auf bayerischer Seite ist die Belastung dagegen überdurchschnittlich hoch. Dennoch gibt es auch in Ulm Hitze-Hotspots, die sich anhand einer Wärmekarte nachweisen lassen. Die Fraktionen von SPD und kjt fordern nun Sofortmaßnahmen für diese Bereiche.

Dies fordern Ulmer Stadträte in ihrem Antrag an Oberbürgermeister Martin Ansbacher

„Die Hitze-Hotspots sollen zu Sommerstraßen umgestaltet werden, in denen Sprühnebel, wie in anderen Städten erprobt, eingesetzt wird“, heißt es in dem Antrag an Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD). Außerdem sollen Läden und öffentliche Einrichtungen Refill-Stationen einrichten, in denen Menschen ihre Flaschen auffüllen können. Diese sollen online recherchierbar und in der Stadt mit Aktionsaufklebern sichtbar gemacht werden. Solche Stationen seien hilfreich für Mensch und Tier. „Ferner sollen alle Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum mit in dieses Konzept aufgenommen und gegebenenfalls repariert und gepflegt werden“, fordern die Stadträtinnen und Stadträte.

Einige Kommunen hätten zudem gute Erfahrungen mit sogenannten „Klima-Kisten“ gemacht. Diese böten die Möglichkeit, für kurze Zeit der Hitze und dem Lärm zu entfliehen. Die Abkühlung, die in diesen Räumen erreicht werden könne, werde in allen Kommunen mit etwa zwölf Grad angegeben. Die Größe und die Innengestaltung könnten variabel sein. Danach richteten sich die Kosten der einzelnen Kisten. „Die Gestaltung der Kisten könnte in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten und Ulmer Schulen entstehen und so zu einem nachhaltigen Projekt der Stadtgesellschaft werden“, schwebt SPD und kjt vor.

In einem weiteren Antrag fordern die Fraktionen, Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen zu ergreifen. Das Risiko für alleinlebende Seniorinnen und Senioren sei besonders hoch, da im Ernstfall oft keine Hilfe vor Ort sei. „Hier hat die Stadt Osnabrück mit dem Hitzetelefon eine gute Lösung gefunden“, schreiben die Antragsteller. Sobald es eine Hitzewarnung gebe, würden registrierte Seniorinnen und Senioren aktiv angerufen. „In Zusammenarbeit mit der Abteilung Altenhilfe und dem Seniorenrat könnte geprüft werden, ob dieses Modell in Ulm denkbar wäre beziehungsweise wie wir es weiterentwickeln können.“

Senioren, Menschen mit Depressionen und Obdachlose sollen bei Hitze besser geschützt werden

Für Menschen, die unter Angststörungen oder Depressionen leiden, solle eine Hitzehotline eingerichtet werden, unter Einbeziehung sozialer Träger und zum Beispiel auch der Telefonseelsorge. Für wohnungslose Menschen soll die Stadt laut SPD und kjt Schutzräume schaffen, analog dem Kälteschutz im Winter. „Mit dem DRK und der Caritas sollen die Erfahrungen des Hitzebusses ausgewertet und das Angebot auf die Erfordernisse der Zielgruppe abgestimmt werden.“