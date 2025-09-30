Frau beim Abheben beobachtet und Geld gestohlen: Polizei fasst Täter in Ulmer Innenstadt

Ein 40-Jähriger soll am Montagmittag in Ulm einer Frau den Geldbeutel gestohlen haben. Der mutmaßliche Täter habe die 47-Jährige zuvor beobachtet, wie sie in einer Bank Geld abhob. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die Ermittler mitteilen, war die Frau gegen 11 Uhr in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Der Mann beobachtete wohl, wie die Frau die Bank betrat, um Bargeld abzuheben. Nachdem die 47-Jährige aus der Bank gekommen war, sei ihr der Mann in die Straße Hafenbad gefolgt. Dort habe er der Frau den Geldbeutel abgenommen und sei davongerannt.

Zeugen hätten beobachtet, wie der Täter in einen Innenhof flüchtete. Sie riefen die Polizei. Die fahndete nach dem Verdächtigen und nahm diesen in Tatortnähe fest. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten die mutmaßliche Beute. Die Geldscheine hatte er nach Ermittlerangaben in den Hosentaschen und teilweise in seiner Unterhose versteckt. Das Geld wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)