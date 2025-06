Jubiläum: Die Feuerwehr Holzschwang feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Wie einige andere Feuerwehren in der Region feiert auch die Freiwillige Feuerwehr aus Holzschwang in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Genauer gesagt, der Löschzug, der zur Freiwilligen Feuerwehr Neu-Ulm gehört. Aus diesem Grund haben die Holzschwanger eine umfangreiche Chronik zusammengestellt, im März einen Festabend veranstaltet und sind nun in Vorbereitung auf die große öffentliche Jubiläumsfeier am Sonntag, 22. Juni, beim Feuerwehrhaus am Tannenweg.

