Frisch renovierte Brücke bei Leibi mit Graffiti beschmiert

Nersingen-Leibi

Frisch renovierte Brücke bei Leibi wird mit Graffiti beschmiert

Unbekannte beschmieren die Brücke über die Staatsstraße bei Leibi mit Schriftzügen. Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
    In Nersingen wurde eine Brücke mit Graffiti beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
    In Nersingen wurde eine Brücke mit Graffiti beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Foto: Alexander Kaya

    Unbekannte haben die erst kürzlich renovierte Brücke der Staatsstraße 2021 auf Höhe des Nersinger Ortsteils Leibi beschädigt. Brückengeländer und Brückenpfeiler wurden laut Polizei mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Der durch die Graffiti entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

    Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)

