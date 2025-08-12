Frisch renovierte Brücke bei Leibi wird mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben die erst kürzlich renovierte Brücke der Staatsstraße 2021 auf Höhe des Nersinger Ortsteils Leibi beschädigt. Brückengeländer und Brückenpfeiler wurden laut Polizei mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Der durch die Graffiti entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)