Nahverkehr: Der Traum vom Anschluss an die Straßenbahn ist ausgeträumt

Eine der schwersten Geburten der letzten Jahre nannte Bürgermeister Joachim Eisenkolb die Entscheidungen des Elchinger Gemeinderats zum Weiterbetrieb des Elch-Busses ab 2027. Und ein großer Traum von Bürgerinnen und Bürgern Elchingens, von Räten und Bürgermeister musste beerdigt werden: Einen Anschluss Elchingens an die Straßenbahn nach Ulm – über die Endhaltestelle Böfingen oder eventuell die Donauhalle – wird es definitiv nicht geben.

Dagmar Hub

89275 Elchingen

Nahverkehr