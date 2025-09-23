Icon Menü
Frust im Elchinger Gemeinderat: Elch-Bus bleibt, Straßenbahnanschluss kommt nicht

Elchingen

Nahverkehr: Der Traum vom Anschluss an die Straßenbahn ist ausgeträumt

Die Zukunft des Elch-Busses sorgt für hitzige Diskussionen im Elchinger Gemeinderat. Über die vom Landkreis geplanten Änderungen im Nahverkehr herrscht Frust.
Von Dagmar Hub
    •
    •
    •
    Eine Anbindung Elchingens an die Straßenbahn nach Ulm wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger. Doch daraus wird nichts.
    Eine Anbindung Elchingens an die Straßenbahn nach Ulm wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger. Doch daraus wird nichts. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Eine der schwersten Geburten der letzten Jahre nannte Bürgermeister Joachim Eisenkolb die Entscheidungen des Elchinger Gemeinderats zum Weiterbetrieb des Elch-Busses ab 2027. Und ein großer Traum von Bürgerinnen und Bürgern Elchingens, von Räten und Bürgermeister musste beerdigt werden: Einen Anschluss Elchingens an die Straßenbahn nach Ulm – über die Endhaltestelle Böfingen oder eventuell die Donauhalle – wird es definitiv nicht geben.

