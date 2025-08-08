Icon Menü
Frustrierter Donauklinik-Patient beleidigt Neu-Ulmer Polizeibeamte

Neu-Ulm

Frustrierter Donauklinik-Patient beleidigt Polizeibeamte

Die Patientenaufnahme in Kliniken kann sich ziemlich ziehen. Für einen Mann hat das in der Neu-Ulmer Donauklinik zu lange gedauert: Er fing an zu randalieren.
    •
    •
    •
    In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahm die Neu-Ulmer Polizei einen Randalierer fest.
    In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahm die Neu-Ulmer Polizei einen Randalierer fest. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mitten in der Nacht ging es einem Mann in der Donau-Klinik zu langsam. Er fing an zu randalieren, flüchtete und beleidigte dann die Polizeibeamten in der Neu-Ulmer Innenstadt.

    In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei über eine randalierende Person in der Donauklinik informiert. Der Mann war offenbar unzufrieden, weil die Patientenaufnahme aus seiner Sicht zu langsam verlief. Dabei beschädigte er einen Desinfektions- und Infoständer im Eingangsbereich.

    Wohnungsloser beleidigt Polizei bei Kontrolle

    Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte den 30-jährigen Mann in der Innenstadt von Neu-Ulm an. Während der Kontrolle beleidigte er die Polizeibeamten. Da er keinen festen Wohnsitz hatte, nahmen ihn die Beamten für die weitere Sachbearbeitung vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. (AZ)

