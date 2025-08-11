Feierliche Verabschiedung von Schulleiterin Helga Grabinger

Ende Juli wurde Studiendirektorin Helga Grabinger an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden in besonderem Rahmen verabschiedet. Nach vielen Jahren in leitender Position verlässt sie die Schule, die sie maßgeblich mitgestaltet hat, und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Bürgermeisterin betont vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In ihrer charmanten Abschiedsrede blickte Helga Grabinger humorvoll auf ihre Amtszeit zurück, beschrieb aber auch Schwierigkeiten und Hindernisse auf ihrem Weg. Die erste Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf betonte in ihrer Ansprache die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schulleiterin. Landrätin Eva Treu würdigte insbesondere deren Engagement und Weitblick in der Schulentwicklung. Auch Vertreter des Regierungspräsidiums, des Stadtrats, der Stadtverwaltung und der Wirtschaft, sowie die Schulleitungen und Beratungslehrkräfte benachbarter Schulen nahmen an der Verabschiedung teil.

Anbau und Einführung der fünften Klasse letzte wichtige Meilensteine.

Der neue Anbau und die Einführung der fünften Klasse, für die sich Helga Grabinger erfolgreich und beharrlich eingesetzt hat, waren die letzten wichtigen Meilensteine ihres Schaffens und reiht sich ein in all die weiteren Anstrengungen, die sie unternommen hat, um die Städtische Wirtschaftsschule zu sichern, zu stärken und sie in eine gesicherte Zukunft zu führen.

