100.000 Euro Schaden: 43-Jähriger aus dem Kreis Neu-Ulm wird bei Unfall auf A7 verletzt

Ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Neu-Ulm war am Mittwochabend in einem Unfall auf der A7 bei Fulda verwickelt. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Der Mann war nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 21.23 Uhr mit einem Audi Q6-etron zwischen den Anschlussstellen Fulda Nord und Hünfeld Schlitz unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über den Wagen und touchierte die linke Seite eines LKW aus dem Landkreis Ratzeburg. Das habe dazu geführt, dass der Lastzug nach links zog und der Q6 zwischen dem Lastzug und der Betongleitwand eingeklemmt wurde.

Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungsarbeiten war die A7 in Richtung Norden für circa vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)