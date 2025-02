Funkenfeuer im Kreis Neu-Ulm: Alle Orte und Termine im Überblick

Der Fasching hat seinen Höhepunkt erreicht und ist bald auch schon wieder vorbei. Mit dem Funkenfeuer soll nun auch der Winter ausgetrieben werden. In zahlreichen Orten im Landkreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung laufen hierfür bereits die Vorbereitungen. Alle Orte und Termine im Überblick – sofern die Termine unserer Redaktion bislang bekannt sind:

Au: Die Freiwillige Feuerwehr Au lädt am Samstag, 8. März, um 18 Uhr, zum Funkenfeuer am Brandplatz beim Wertstoffhof.

Bellenberg: Das Funkenfeuer in Bellenberg wird am Samstag, 8. März, auf dem Platz südlich der Staig – nach dem Tennisheim rechts, vor der Lehmgrube – abgebrannt. Zuvor ist ein Fackelmarsch mit Blasmusik geplant. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Parkplatz Bauerngasse. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Burlafingen gibt es wieder ein Funkenfeuer - an einem neuen Platz

Burlafingen: Im vergangenen Jahr war es ausgefallen, jetzt findet - organisiert vom FC Burlafingen - wieder ein Funkenfeuer an einem neuen Funkenplatz in der Nähe vom Christbaumland, an der Verlängerung der Gerstmayerstraße statt: Los geht es am Samstag, 8. März, um 17.30 Uhr am Dorfplatz.

Fahlheim: Auf dem Festplatz neben dem Sportplatz Unterfahlheim an der B10 wird am Samstag, 8. März, ab 18 Uhr das Funkenfeuer entzündet.

Filzingen: Die Freiwillige Feuerwehr lädt zum Funkenfeuer am Samstag, 8. März, am Filzinger Baggersee. Los geht‘s um 18.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Anlieferung von unbehandelten Hölzern aus dem Ortsgebiet Filzingen erfolgt von 9.30 bis 12 Uhr.

Gannertshofen: Am Samstag, 15. März, findet in Buch-Gannertshofen in der ehemaligen Kiesgrube am Ortsende in Richtung Bubenhausen das Funkenfeuer statt. Ausweichtermin ist der 22. März.

Kindergarten und Schützenkapelle gestalten beim Funkenfeuer in Holzheim das Programm

Holzheim: Der Feuerwehrverein Holzheim-Neuhausen veranstaltet am Samstag, 8. März, das Funkenfeuer in der Nähe des Bauhofs. Der Umzug dorthin startet um 18 Uhr am Rathaus. Kindergarten und Schützenkapelle gestalten das Programm. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Für Heißgetränke sollen eigene Tassen mitgebracht werden.

Illerberg/Thal: Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet das Funkenfeuer am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr in Thal an der Unteren Weiherstraße, am südlichen Ortsausgang von Thal – zwischen Thal und der Umgehungsstraße NU14. Teilnehmende Organisationen sind die Böllerschützen Illerberg/Thal, die Musikkapelle Illerberg/Thal, die Jugend- und Kinderfeuerwehr Illerberg-Thal. Für die Besucher gibt es Hexenwürste, Funkenwürste, Waffeln, Glühwein, warme und kalte Getränke.

Illerkirchberg: An der „Alten Steige“ zwischen Unter- und Oberkirchberg veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Illerkirchberg am Samstag, 8. März, ab 18 Uhr das Funkenfeuer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es sollen aber Tassen mitgebracht werden.

Jedesheim: Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Jedesheim veranstaltet am Samstag, 8. März, am Brandplatz "Hinter den Gärten" ein Funkenfeuer. Los geht es um 18 Uhr. Naturbelassenes Brennmaterial – nur Baum- und Strauchschnitt, keine Bretter oder Möbel – kann am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr angeliefert werden. Die Mitglieder der Feuerwehr sorgen für das leibliche Wohl.

Kellmünz: Das Funkenfeuer findet am Samstag, 8. März, ab 19 Uhr am Seeparkplatz hinter dem "Rothdach Kieswerk" statt.

Ludwigsfeld: Am Samstag, 8. März, wird der Funken beim Verkehrsübungsplatz abgebrannt.

Scheibenfeuer statt Funkenfeuer in Oberroth und Unterroth

Oberroth: Das Scheibenfeuer wird am Samstag, 8. März, am Wannenberg entzündet. Um 18.45 Uhr gibt es eine kostenlose Fackelausgabe für Kinder am Wannenbergweg/Ecke Wiesenweg. Danach startet der Fackelzug zum Scheibenfeuer. Fürs leibliche Wohl ist mit Grillwürsten und Getränken gesorgt. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Oberroth.

Pfuhl: Der Vereinsring lädt am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr an den Kapellenberg. Die Feuerwehrkapelle wird spielen, die Böllerschützen werden den Funken „anschießen“. Die Kegelabteilung des TSV Pfuhl und die Zuchtgenossenschaft unter Federführung von Manuel Schuler kümmern sich um das leibliche Wohl.

Tiefenbach: Die Feuerwehr Tiefenbach veranstaltet das Funkenfeuer an der Bubenhauser Straße in Tiefenbach. Hier geht es um 19 Uhr los.

Untereichen: Das Funkenfeuer beim Aussiedlerhof beginnt am Samstag, 8. März, um 19 Uhr. Brennmaterial wird in Untereichen am Samstag ab 8 Uhr in Kleinmengen abgeholt. Eigenanlieferungen sollen zwischen 10 und 11 Uhr erfolgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilt die Jugend Untereichen mit.

Unterroth: Hier gibt es ein Scheibenfeuer am Samstag, 8. März, ab 18.30 Uhr. Abmarsch zum Fackellauf mit der Blaskapelle am Vereinsheim, Schulweg 1, danach großes Feuer mit Verpflegung hinter der Sporthalle.

Der Umzug zum Funkenfeuer 2025 wurde in Weißenhorn abgesagt

Weißenhorn: Der Umzug zum Funkenfeuer wurde wegen Sicherheitsauflagen bereits abgesagt. Das Funkenfeuer aber findet am Samstag, 8. März, wie gewohnt am Tannenberg statt. Los geht‘s um 18.30. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Wullenstetten: Die Feuerwehr Wullenstetten, der Musikverein Harmonia und der Schützenverein Hubertus laden am Samstag, 8. März, ab 18 Uhr zum Funkenfeuer am Kugelesberg. Los geht es bei der Feuerwehr.

Anmerkung der Redaktion: Es fehlt ein Termin, die Angaben stimmen oder reichen nicht? Dann melden Sie sich bitte mit entsprechenden Informationen per E-Mail an redaktion@nuz.de - vielen Dank!