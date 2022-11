Fußball

11:59 Uhr

"Lieber vierte Liga statt korrupte WM": Ulmer Fans rufen zum Boykott auf

Plus Die Fanszene des SSV Ulm 1846 Fußball hat rund um das Heimspiel am Samstag gegen Steinbach Haiger diverse Aktionen geplant. Warum die Ultras die WM boykottieren.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

In erster Linie geht es den Fans, die Woche für Woche im D-Block des Donaustadions stehen und ihre Mannschaft lautstark antreiben, freilich auch am Samstag im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest um den eigenen Verein. Darum, dass der SSV Ulm 1846 Fußball den ärgsten Verfolger TSV Steinbach Haiger in der Tabelle auf Distanz hält. Sie haben diese Partie einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar aber auch unter ein ernstes Thema gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen