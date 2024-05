So funktioniert Inklusion: Was hinter dem Turnier der "Donauflanke" steckt

Seit einem Jahr gibt es das Team "Donauflanke", ein sportliches Inklusionsprojekt. Anfang Juni treten die jungen Fußballer beim Unified-Cup in Neu-Ulm an.

Die Idee hatte Hans-Peter Linder schon vor über 20 Jahren. Die vielen Erinnerungen aus seiner Zeit als Zivildienstleistender hatten ihn damals dazu bewegt, die sportliche Inklusion mit einem Projekt voranzutreiben. Im April des vergangenen Jahres wurde schließlich das Team "Donauflanke" gegründet. Eine Mannschaft, in der Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung in Teams mit gesunden Gleichaltrigen Fußball spielen. „Es geht darum, dass beim Sport alle miteinander Spaß haben und Glücksgefühle teilen können. Diese Kinder und Jugendlichen werden in Vereinen durch den Leistungsgedanken aber leider oft ausgegrenzt“, sagt Linder. Und er hat sich mit Fritz Quien einen namhaften Verfechter von Inklusion und Integration ins Boot geholt. Anfang Juni organisieren sie zusammen den Unified-Cup auf dem Gelände des Sport Sohn Performance Shops in Neu-Ulm.

Das Besondere an diesem Turnier: Es wird als Europameisterschaft ausgespielt. Die jungen Fußballer der "Donauflanke" kicken in Firmenmannschaften. Acht Unternehmen und Einrichtungen aus Neu-Ulm und Umgebung hat Linder für diese Idee gewinnen können. In einer kleinen Zeremonie wurden die schon den verschiedenen Ländern zugelost. Deutschland und Österreich sind dabei, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, Kroatien und England. Schüler der Gustav-Werner-Schule im Ulmer Stadtteil Böfingen zogen sichtlich aufgeregt und voller Vorfreude die entsprechenden Lose.

Fritz Quien: "Wir leben 2024, aber das Thema Inklusion ist in Deutschland nicht angekommen."

Fritz Quien ist Lehrer an dieser Schule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 180 Mädchen und Buben werden dort in 30 Klassen unterrichtet. Quien sagt: "Ich bin seit sechs Jahren an dieser Schule. Was ich da erlebt habe, wie gerne die Jungs alle Fußball spielen, das ist einzigartig. Aber leider haben die wenigsten eine Chance, in einem Verein zu spielen. Die Vereine klagen über Spielermangel, melden Mannschaften ab und wir haben 18 Jungs in der Fußball-AG, die würden alle gerne kicken." Der Günzburger ist seit fast 20 Jahren als Trainer für Fußballer mit mentaler Beeinträchtigung bei der Landesauswahl Baden-Württemberg aktiv ist, inzwischen auch als Nationaltrainer tätig. "Fußball ist meiner Ansicht nach die ideale Sportart für Inklusion. Da kann jeder mitmachen", sagt er.

Doch die Realität sehe anders aus. A-Lizenz-Trainer Quien erzählt von seinem Besuch beim Fußball-Inklusionstag, der im Rahmen der EM 2024 vor Kurzem in Stuttgart stattgefunden hat: "Wir leben 2024, aber das Thema Inklusion ist in Deutschland nicht angekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Auf dem Schlossplatz habe ich großartige Reden von Politikern und Sportfunktionären gehört. Aber leider war um 18 Uhr die Inklusion mit dem Abpfiff auch schon wieder beendet. Das ist in Deutschland der Alltag." Genau diese Hürden und Hemmschwellen wollen Quien und Linder abbauen.

Die jungen Fußballer sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, körperlich und geistig eingeschränkt. "Aber auf dem Fußballplatz sieht man das nicht. Das ist das Schöne, das ist meine Motivation. Wir sind erst am Anfang eines schwierigen Wegs", sagt Linder. Und Quien richtete bei der Auslosung einen besonderen Appell an die anwesenden Firmenvertreter: "Ihr werden neue Eindrücke bekommen, werdet neue Freundschaften schließen. Die Jungs sind schon seit Wochen nervös. Und vielleicht bekommt im Idealfall der eine oder andere am Ende auch noch die Chance, mal in einen Betrieb zu schnuppern."

Das ist beim "Sports & Food Festival" geboten

Der Startschuss fällt am Wochenende, 1. und 2. Juni, im Rahmen des „Sports & Food Festival“ im Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm. Für das Festival hat Linder ein buntes Programm zusammengestellt – vom Streetfood-Markt über die Möglichkeit, neue Freizeitspiele zu testen, bis hin zu Boxen, Bogenschießen, verschiedenen Fußball-Wettkämpfen und dem Startschuss für die "Timo Wenzel Fußball Akademie".