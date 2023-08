Fußball

vor 20 Min.

SSV Ulm gegen Schalke 04: Die Knappen kommen zum Testspiel ins Donaustadion

1:3 hatte der SSV Ulm 1846 Fußball kurz vor Weihnachten 2020 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Schalke 04 verloren. Jetzt kommen die Knappen ins Donaustadion.

Zweitligist FC Schalke 04 kommt in der Länderspielpause ins Donaustadion. An einem Freitagabend steht ein Testspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball an. Schon jetzt gibt's Karten.

