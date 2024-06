Fußball

Zum Trainingsauftakt wird beim FV Illertissen ein neuer Torwart erwartet

Plus Fußball-Regionalligist FV Illertissen beginnt mit der Vorbereitung auf die Saison 2024/2025. Vom FC Ingolstadt kommt ein talentierter Torwart.

Von Hermann Schiller

Am kommenden Montag (18 Uhr) bittet Trainer Holger Bachthaler die Spieler des Fußball-Regionalligisten des FV Illertissen zum ersten Training, um sich gemeinsam auf die Saison 2024/2025 vorzubereiten. Mit dabei sind auch die Neuzugänge, darunter Torhüter Markus Ponath. Er war vergangene Saison die Nummer zwei beim Drittligisten FC Ingolstadt.

Nach seinen Anfängen in der Jugendmannschaft des FSV Pfaffenhofen wechselte er im Sommer 2012 in die Jugendabteilung des FC Ingolstadt 04. Dort durchlief er alle Nachwuchs-Mannschaften und bestritt 21 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga. Im Sommer 2020 wurde er in den Kader der zweiten Mannschaft in der Bayernliga aufgenommen. Nachdem er 26 Ligaspiele bestritten hatte, kam er auch zu seinem Profidebüt in der 2. Bundesliga, als er am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 gegen Hannover 96 in der Startformation stand. Nach dem Abstieg der Mannschaft in die 3. Liga rückte er 2022 fest in den Profikader auf und wurde dort Ersatztorhüter hinter Marius Funk. Ponath ist voller Vorfreude: „Ich bin heiß darauf, das ganze Team kennenzulernen, endlich loszulegen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“

