FV Illertissen hat Respekt vor Aufsteiger Augsburg

Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern am Freitag (19 Uhr) auswärts auf den Aufsteiger Schwaben Augsburg und damit auf die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Tabellenplatz sieben können die Augsburger derzeit vorweisen. Fünf Siege und fünf Niederlagen stehen für sie zu Buche, aber kein einziges Unentschieden. FVI-Trainer Holger Bachthaler erinnert an den 4:3-Heimsieg der Schwaben gegen Tabellenführer Schweinfurt Mitte dieses Monats und warnt: „Augsburg spielt bislang eine sehr erfolgreiche Saison. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe.“ Er und seine Mannschaft feiern im Rosenaustadion Wiedersehen mit einigen Spielern, die auch schon beim FV Illertissen aktiv waren: Elias Herzig, Nicola della Schiava, Torhüter Kevin Schmidt und Benedikt Krug.

Schwaben Augsburg ist als Tabellendritter der Bayernliga aufgestiegen. Der Meister SV Erlbach und der Vizemeister SV Heimstetten verzichteten nämlich oder sie konnten die Auflagen des Verbandes nicht erfüllen. Die Augsburger waren dazu in der Lage und ihr Kader ist für höhere Aufgaben geeignet. Spielertrainer Matthias Ostrzolek hat zum Beispiel fast 200 Bundesligaspiele für Hannover, Hamburg, Augsburg absolviert und hat in seinem Kader mehrere Spieler, die beim Bundesligisten FC Augsburg ausgebildet wurden. Kürzlich wurde mit dem Thailänder Achitpol Keereerom noch ein Stürmer verpflichtet, der den Sprung in den Profikader des FCA nicht ganz geschafft hat.

FV Illertissen spielt gegen Schwaben Augsburg

Hinten scheinen die Schwaben anfällig, mit 20 Gegentreffern haben sie die drittmeisten in der Liga kassiert. Der FVI stellt dagegen mit nur sechs Gegentoren die stabilste Defensive. Allerdings hat Illertissen das Verletzungspech erwischt. Mit Marin Pudic, Gökalp Kilic, Franz Helmer, Milos Cocic (alle verletzt) und Kapitän Max Zeller (Gelbsperre) fallen am Freitag wichtige Spieler aus. Bachthaler sagt dazu: „Die Ausfälle zahlreicher Leistungsträger sind zwar sehr ärgerlich. Sie bieten aber nun anderen Jungs die Möglichkeit, sich zu beweisen.“