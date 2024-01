Ulm

vor 46 Min.

Experten sicher: Galeria Kaufhof in Ulm steht vor dem endgültigen Aus

Eine weitere Tochtergesellschaft der Signa-Gruppe, die Kaufhof Galeria in Ulm betreibt, ist pleite: Die Zukunft für den größten Einzelhändler in Ulm wird immer düsterer.

Plus Jetzt hat auch der Immobiliengesellschafter des größten Ulmer Geschäfts Insolvenz angemeldet. Experten sind sich sicher, dass in der Ulmer Bahnhofstraße 5 bald die Lichter ausgehen.

Von Oliver Helmstädter

Wie fast jeden Tag seit vier Jahren ist auch am Montag Markus Pinzner, der Geschäftsführer der Filiale von Galeria Kaufhof in Ulm, zur Arbeit in sein Büro gegangen. Der Weg in den fünften Stock vorbei an den verbliebenen 100 Mitarbeitenden dürfte ihm jeden Tag noch schwerer fallen, denn die Einschläge kommen immer näher.

Der Grund: Für mehrere Objektgesellschaften von Kaufhof- und Karstadt-Immobilien wurden jüngst Insolvenzanträge gestellt. Neben dem Kaufhof in der Ulmer Top-Einkaufslage Bahnhofstraße betrifft dies nach Recherchen der Immobilienfachleute von Thomas Daily auch Kaufhof-Immobilien in Aachen, Heidelberg, Heilbronn, Mainz, Nürnberg und Würzburg.

