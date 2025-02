„Ganz neue Eissorten“: Eismädchen eröffnet Filiale in Ulm

Vor zwei Jahren haben sie das Eismädchen in Ludwigsfeld eröffnet – ein beliebtes Eiscafé mit Pizzaangebot, das auch für Events vermietet wird. Im vergangenen Jahr folgte die Snack-Bar in Schwaighofen, wo besonders der Burger-Tag gut ankommt. Jetzt machen sich Benjamin Holzinger und Marc Settele auf nach Ulm und eröffnen in der Frauenstraße/Ecke Hafengasse ein Eismädchen-Café. Die Kundschaft wird eine ganz andere sein als in Ludwigsfeld.

