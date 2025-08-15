Icon Menü
Gartenmesse am Kloster Wiblingen: Wird die Diga künftig in den Frühling oder Herbst verlegt?

Ulm

Gartenmesse am Kloster Wiblingen: Wird die Diga künftig in den Frühling oder Herbst verlegt?

Auf der Gartenmesse am Kloster Wiblingen sind dieses Jahr weniger Aussteller vertreten als früher. Das liegt auch an der Konkurrenz durch andere Anbieter.
Von Dagmar Hub
    Die Gartenmesse Diga findet noch bis Sonntag, 17. August, am Kloster Wiblingen statt. Das Angebot konzentriert sich diesmal weitgehend auf den Lustgarten.
    Die Gartenmesse Diga findet noch bis Sonntag, 17. August, am Kloster Wiblingen statt. Das Angebot konzentriert sich diesmal weitgehend auf den Lustgarten. Foto: Dagmar Hub

    Gleich am Morgen bei der Eröffnung strömen die Menschen in die Wiblinger Klosteranlage, wo die Gartenmesse Diga zum 20. Mal stattfindet. In der Mittagshitze wird der Besuch dann schwächer. Veranstalter Dieter Maier aus dem baden-württembergischen Rheinfelden rechnet mit 5000 bis 6000 Besucherinnen und Besuchern an den drei Messetagen – und überlegt, die Wiblinger Diga ins Frühjahr oder den Herbst zu verlegen, wenn Pflanzzeit ist. Das Angebot ist erkennbar geschrumpft: Voriges Jahr waren noch etwa 90 Aussteller vertreten, heuer sind es nach Angaben des Veranstalters nur noch etwa 75.

