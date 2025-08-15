Gartenmesse am Kloster Wiblingen: Wird die Diga künftig in den Frühling oder Herbst verlegt?

Gleich am Morgen bei der Eröffnung strömen die Menschen in die Wiblinger Klosteranlage, wo die Gartenmesse Diga zum 20. Mal stattfindet. In der Mittagshitze wird der Besuch dann schwächer. Veranstalter Dieter Maier aus dem baden-württembergischen Rheinfelden rechnet mit 5000 bis 6000 Besucherinnen und Besuchern an den drei Messetagen – und überlegt, die Wiblinger Diga ins Frühjahr oder den Herbst zu verlegen, wenn Pflanzzeit ist. Das Angebot ist erkennbar geschrumpft: Voriges Jahr waren noch etwa 90 Aussteller vertreten, heuer sind es nach Angaben des Veranstalters nur noch etwa 75.
Ulm
