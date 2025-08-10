Gasalarm in Neu-Ulm: Heißer Einsatz für Feuerwehr

Am Samstagabend mussten in der Neu-Ulmer in der Innenstadt Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrücken, nachdem in einem Mehrfamilienhaus ein Kohlenmonoxid-Melder Alarm geschlagen hatte. Das Gebäude wird über eine Gastherme beheizt. Kurz nach 18 Uhr befand sich zunächst nur ein Bewohner im Haus, der das Signal bemerkte und die Feuerwehr verständigte.

Eine Wohnung musste aufgebrochen werden

Während die Einsatzkräfte vor Ort waren, kehrten weitere Mieter nach Hause zurück. Unter Atemschutz betraten Feuerwehrleute die Wohnungen und führten Messungen durch. In allen Wohneinheiten wurde eine erhöhte Konzentration des geruchlosen Gases festgestellt. Eine Wohnung musste aufgebrochen werden, da der Bewohner im Urlaub ist.

So gefährlich ist Kohenmonoxid

Rund ein Dutzend Hausbewohner wartete notgedrungen bei Temperaturen um 30 Grad vor dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Für die Feuerwehr war der Einsatz durch die Hitze und das Arbeiten unter Atemschutz besonders anstrengend. Mehrere Anwohner versorgten die Einsatzkräfte mit Getränken. Einsatzleiter Rainer Siegwardt von der Feuerwehr Neu-Ulm erklärte, dass der CO-Melder in diesem Fall vermutlich Schlimmeres verhindert habe. Kohlenmonoxid-Indikatoren seien in Deutschland nicht vorgeschrieben, jedoch gerade bei Gebäuden mit Gas- oder Pelletheizungen sinnvoll. Bereits wenige Atemzüge des Gases können zu Bewusstlosigkeit führen, längeres Einatmen kann tödlich sein.

Vor Ort waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, ein Rettungswagen sowie die Polizei. Ein Kaminkehrer wurde hinzugezogen, um die Heizungsanlage zu überprüfen. Erst nach einer Freigabe durch den Fachmann dürfen die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr lobte die gute Zusammenarbeit der Hausgemeinschaft. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.