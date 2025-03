Gebäudebrand nördlich von Ulm: Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntagmorgen ist in Bernstadt ein Brand ausgebrochen, wie die Polizei Ulm bestätigt. Seit etwa 8 Uhr ist in der Region nördlich von Ulm die Feuerwehr im Einsatz. Darüber hinaus wurde nach Angaben der Südwest Presse zufolge auch der Rettungshubschrauber Christoph 22 alarmiert. Das Ausmaß des Feuers war zunächst nicht bekannt, es soll „lichterloh“ gebrannt haben.

Der Brand soll auf einem Anbau des örtlichen Feuerwehrhauses in Bernstadt ausgebrochen sein. Das Feuer sei mittlerweile jedoch gelöscht worden und es bestehe keine Gefahr mehr. In dem Bericht ist zudem die Rede von einer verletzten Person.