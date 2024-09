Im Januar hat ein Ex-Soldat zwölf Menschen in einem Café am Ulmer Münsterplatz in seine Gewalt gebracht. Das Ulmer Landgericht hat jetzt ein Urteil gefällt: Es verurteilte den Angeklagten zu sechs Jahren Haft und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Richter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geiselnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis