13-Jähriger versprüht Reizgas in Schule: 17 Personen leicht verletzt

In einer Schule in Geislingen soll ein 13-Jähriger am Donnerstag Reizgas versprüht haben. Mehrere Personen hätte das Reizgas eingeatmet, heißt es im Polizeibericht. 17 Personen seien leicht verletzt worden.

Gegen 12 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr in die Straße „Auchtweide“ aus. Die 17 Leichtverletzten seien durch die Rettungkräfte vor Ort versorgt und im Anschluss von den Eltern abgeholt worden.

Die Schule wurde gelüftet und für den Nachmittag geschlossen. Die Polizei Geislingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen einen 13-jährigen Schüler. Erst ab 14 Jahren aber ist man strafmündig. (AZ)