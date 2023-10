18 Säcke voller Hausmüll illegal entsorgt: Polizei ermittelt Müllsünderin

Bei der Grüngutsammelstelle des Friedhofs werden 18 Säcke voll mit Hausmüll entdeckt. Die Polizei macht die mutmaßliche Verursacherin ausfindig.

Eine 51-Jährige soll bei Geislingen (Kreis Göppingen) rund 18 Säcke voll mit Hausmüll illegal entsorgt haben. Ein Mitarbeiter des dortigen Friedhofes fand nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 10 Uhr die Säcke bei der Grüngutsammelstelle fest und meldete es der Polizei. In den Säcken sollen sich Hausmüll und Renovierungsabfälle befunden haben. Auch Schriftstücke mit Namen und Anschriften befanden sich unter dem mehrere Kubikmeter großen Unrat. Der Hinweis führte die Polizei auf die Spur einer 51-jährigen Geislingerin. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen und auch für die Entsorgungskosten aufkommen. Entsorgt worden sein soll der Unrat am Dienstag oder Mittwoch. (AZ)