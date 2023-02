Alkoholtest nicht mehr möglich: Polizei stoppt Autofahrer mit 4,5 Promille

Regungslos saß der Mann am Steuer. Weil ein Alkoholtest nicht mehr möglich war, nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Die Polizei hat am Montag in Geislingen (Kreis Göppingen) einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der Mann soll mit mehr als 4,5 Promille am Steuer gesessen haben, heißt es im Polizeibericht von Freitag.

Demnach meldeten Zeugen gegen 22 Uhr einen Peugeot in der Springstraße. Der Wagen soll mit laufendem Motor auf der Gegenfahrspur gestanden haben.

Die Polizei fuhr die genannte Stelle an und sah einen 41-Jährigen am Steuer sitzen. Der Mann habe deutlich nach Alkohol gerochen und soll keine Reaktion gezeigt haben. Ein Rettungswagen brachte ihn deshalb zur Behandlung in eine Klinik.

Da ein Alkoholtest nicht möglich war, nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Blutuntersuchung ergab einen Wert von über 4,5 Promille. Die Polizei Geislingen (Telefon: 07331/9327) beschlagnahmte den Führerschein des 41-Jährigen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. (AZ)