Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer hat sich ein Mann mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den Autofahrer in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch anstatt zu bremsen, raste der 36-Jährige am Freitag, gegen 10.30 Uhr, durch die Stadt und über die B10. Erst auf der B466 konnte der Wagen den Angaben zufolge gestoppt werden, nachdem er noch kurz versucht hatte durch ein Wendemanöver wieder abzuhauen. Auf seiner Flucht soll der Fahrer laut Polizei andere Autos gefährlich rechts überholt haben.

Bei der Kontrolle wurde demnach unter anderem festgestellt, dass das Auto nicht mehr verkehrssicher sowie die Kennzeichen entstempelt waren. Zudem soll der Fahrer bekifft gewesen sein. Auslöser für die Kontrolle seien Anrufe bei der Polizei gewesen, die den Fahrer des Mitsubishi wegen seiner gefährlichen Fahrweise auf der Hauptstraße in Geislingen in Fahrtrichtung Göppingen meldeten. Der 36-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Vom Polizeipräsidium Stuttgart war er zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. Hinweise auf mögliche Geschädigte oder Gefährdete nimmt das Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 0733193270 auf. (AZ)