Endstation Tresor: 5000 Euro Schaden nach Einbruch in Schule

In eine Schule in Geislingen wurde eingebrochen und Schaden angerichtet. Beim Versuch, einen Tresor zu öffnen, scheiterten die Täter.

Bislang Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag bis Montag in eine Schule in Geislingen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei am Gebäude ein Schaden von 5000 Euro angerichtet.

Zwischen 17.30 und 6 Uhr wurden demnach die Tür einer Schule in der Straße "Auchtweide" aufgehebelt. Im Gebäude brachen der oder die Täter mehrere Räume und Schränke auf und durchwühlten diese. Beim Versuch, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, scheiterten sie. Ohne Beute wurde die Schule wieder verlassen.

Die Polizei Geislingen ermittelt nun nach den Tätern. Sie bittet unter der Telefonnummer 07331/93270 um Hinweise von Zeugen, die etwas zu der Sache sagen können. (AZ)