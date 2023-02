Erneut bewaffneter Überfall auf Spielothek: War es derselbe Täter?

Drei bewaffnete Überfalle in weniger als zwei Wochen in derselben Straße. Nun wurde sogar dieselbe Spielothek erneut zum Opfer.

Erneut hat ein bewaffneter Räuber am Dienstagmorgen in Geislingen versucht, eine Spielothek zu überfallen. Der Täter blieb zwar ohne Beute. Jenes Casino war aber vor wenigen Tagen schon einmal Opfer eines versuchten Raubes geworden. Die Ermittler gehen derzeit sogar davon aus, dass es womöglich derselbe Täter gewesen sein könnte.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der bislang Unbekannte kurz nach 6.30 Uhr die Spielothek in der Stuttgarter Straße. Mit einer Pistole bedrohte er die Angestellte und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau weigerte sich aber die Kasse zu öffnen. Sie verständigte die Polizei.

Polizei fandet: Täter flüchtet nach Überfall in Geislingen auf Spielothek

Der Unbekannte verließ das Gebäude und flüchtete ohne Beute in Richtung Obere Stadt. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach dem Unbekannten, der aber unentdeckt blieb.

Bewaffneter Überfall auf Geschäft: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

schlank

circa 1,70 Meter groß

hellgraues Sweatshirt mit Kapuze

schwarze Sturmhaube

Bereits am Sonntag, 5. Februar, versuchte ein Unbekannter ein Casino in der Stuttgarter Straße zu überfallen. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass es sich aufgrund der Beschreibung des Täters um dieselbe Person handeln könnte. In derselben Straße war es wenige Tage vorher – am Donnerstag, 2. Februar – zu einem weiteren bewaffneten Überfall gekommen. (AZ)